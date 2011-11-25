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'N.Ç. davası yeniden görülecek, karar değişebilir'

Yargıtay Başsavcılığı'nın Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etmemesi üzerine N.Ç. davasının

25 Kasım 2011 02:00

T24 - Yargıtay Başsavcılığı'nın Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etmemesi üzerine N.Ç. davasının bittiği yorumları tartışmaya yol açtı. Medyadaki yorumlara itiraz eden Prof. Fatih Selami Mahmutoğlu 14. Ceza Dairesi'nin, tepki çeken kararının yanı sıra kısmi bozma kararı da vermesi nedeniyle davanın yerel mahkemede yeniden görüleceğini ve sonucun değişebileceğini söyledi.

CNN Türk'te konuşan Prof. Mahmutoğlu, N.Ç davasının bitmediğini söyledi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin kısmen onama, kısmen bozma kararı verdiğini hatırlatan Mahmutoğlu, dosyanın Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüleceğini, Yargıtay’ın bozma kararı verdiği noktalarda düzeltmeler yapacağını ve kararın değişebileceğini söyledi.


Yargıtay hangi kararları bozdu?

6 iddianameyle açılmış, 32 sanıklı bu davada, kısmen onama, kısmen bozma kararı verdiklerini belirten Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Fevzi Elmas, kararın kesin olmadığını söyledi.

Elmas sözlerni şöyle sürdürdü:

"Bu 32 sanıktan hepsi için alıkoyma suçundan açılan davada mahkeme bunu rıza kabul etti ve bütün sanıklar için alıkoyma suçundan zaman aşımı dolduğu için davayı düşürdü, bunu onadık. Mahkeme, 3 sanık hakkında yeterli kanıt bulunamadığı için ırza geçme suçundan beraat kararı verdi, bunu da onadık yeterli kanıt olmadığı için. 5 kişi hakkında ırza geçmekten kurulan mahkumiyet hükmünü onadık. Bunun dışında kalan 24 kişi hakkında kurulan çeşitli hükümlerle ilgili ’az ceza verdin bunu tartış’ diyerek, sanıkların aleyhinde bozma kararı verdik.”


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