N.Ç: Bu ülkenin vatandaşı olsaydım...

T24 - Mardin'de aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 kişinin tecavüzüne uğrayan N.Ç. 7 yıl sonra sonuçlanan mahkeme kararıyla ilgili, "Bu ülkenin vatandaşı olsaydım aynı sonuçla karşı karşıya kalır mıydım, bilmiyorum" dedi.



N.Ç Taraf gazetesine şunları anlattı:



O henüz 12 yaşındayken defalarca tecavüze uğradı. Tecavüz edenlerin arasında kendisini korumakla görevli kamu görevlileri de vardı. Biz onu kısaca N.Ç diye tanıdık. Yaralı minik yüreğiyle aramıza karışan N.Ç’ye bir darbe de mahkeme vurdu. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi yıl sonra çıkan karar N.Ç’nin yaralı yüreğini isyan ettirdi. Tecavüzle yargılanan sanıklara mahkeme heyeti bir ile altı yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Az ceza verilmesinin gerekçesi ise çok korkunçtu.



Mahkeme heyetine göre N.Ç sanıklarla gönüllü ilişkiye girmişti. Bu karar üzerine N.Ç, kısa bir yazıyla duygularını ve isyanını dile getirdi.



Yazısında bu davayla büyüdüğünü anlatan N.Ç, “Davanın başladığı günden bugüne kadar her gün, her an, yaşadıklarımı tekrar yaşadım. Gerek uykularımda, gerek okulumda, yani hayatımın her anında yaşatmak zorunda bıraktılar. Küçücüktüm ama şimdi kocamanım. Bu sistem yüzünden maalesef ki onlarla büyümek zorunda kaldım” diyor.





Bu ülkenin vatandaşı olsaydım...



N.Ç kendisine tecavüz ettiği iddia edilen kişilere verilen cezalara da çok öfkeli: “Bu ülkenin vatandaşı olsaydım! Aynı sonuçla karşı karşıya kalır mıydım?” Üstüne üstlük N.Ç hakkında, Adalet Bakanlığı’na yazdığı bir mektup nedeniyle de soruşturma açıldı. N.Ç’nin mektubu şöyle: “Bu ülkenin vatandaşı olsaydım, aynı sonuçla karşı karşıya kalır mıydım bilmiyorum? Ama ben hak ettiğim adaleti almadığıma inanıyorum. Davanın başladığı günden bugüne ben her gün her an yaşadıklarımı tekrar yaşadım. Gerek uykularımda gerek okulumda yani hayatımın her anında yaşatmak zorunda bıraktılar. Küçücüktüm ama şimdi kocamanım. Bu sistem yüzünden maalesef ki onlarla büyümek zorunda kaldım. Dava başladığında daha kısa sürede sonuçlansaydı ben bu kadar yaralanmazdım. O gün küçücüktüm ama şimdi kocamanım. Sanıkların, hâkimlerin veya devletin bu adaletsizliği beni artık çok yaralamıyor çünkü ben onlarla yaşamaya alıştım.”





Geceler boyu ağladık



N.Ç. şu anda ‘Annem’ ve ‘Ablam’ dediği Avukat Eren Keskin ve İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticisi Leman Yurtsever ile birlikte yaşıyor. Her an her dakika yanlarında. Leman Yurtsever ile konuştuğumuzda bize: “Biz N.Ç. ile geceler boyu sokaklarda gezer ağlardık. O ağlar ben ağlardım. Çok zorluk çekti. Ama şimdi iyi” dedi.