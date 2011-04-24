-NBD'DA KAVGA EDEN 2 YILDIZA CEZA NEW YORK (A.A) - 24.04.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks ve Orlando Magic oyuncuları Zaza Pachulia ve Jason Richardson, play-off maçında aralarında yaşanan gerginlik nedeniyle 1'er maç ceza aldı. NBA yönetiminden yapılan açıklamaya göre, TSİ dün sabaha karşı Atlanta Hawks'ın sahasında Orlando Magic'i 88-84 yenip 2-1 öne geçtiği play-off eşleşmesi üçüncü maçında, aralarında gerginlik yaşanan ve diskalifiye edilen Pachulia ve Richardson, 1'er maç oynamama cezasına çarptırıldı. Orlando Magicli Dwight Howard'ın, Pachulia ile girdiği ribaunt mücadelesindeki faulünün ardından rakibine dirseğiyle vurması, Pachulia'nın da Howard'a dirsekle karşılık vermesi üzerine, Howard'ın takım arkadaşı Jason Richardson olaya dahil olmuş, eski Ülkersporlu basketbolcuyu itip kakmıştı. Her iki basketbolcunun da play-off dördüncü maçında forma giymeyeceği belirtildi.