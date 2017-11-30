NBC: Zarrab’ın yatları, 10 milyon dolarlık sanat koleksiyonu ve jüriye anlatacak ilginç bir hikâyesi var

İran asıllı Türk vatandaşı işadamı Reza Zarrab’ın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapması ABD basınında geniş yer buldu.

New York Times gazetesi haberine "Türk İşadamı Jüriye Yetkililere Nasıl Rüşvet Verdiğini Anlattı" başlığını kullandı. Haberde Zarrab’ın Manhattan'daki Federal Mahkeme’de jüriye, Amerika’nın İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için Halkbank ile anlaşma yapmak amacıyla eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a nasıl rüşvet verdiğini anlattığı ifade edildi.

Haberde Zarrab’ın, 2012'de Zafer Çağlayan'la yapacağı anlaşmanın kazancını yüzde 50-50 paylaşma konusunda uzlaştıklarını söylediği bilgisine yer verildi. Haberde Türk hükümetinin önceki açıklamalarında Çağlayan'ın Türk yasalarına ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söylediği hatırlatıldı.

“Zarrab, Çağlayan'a 50 milyon doları aşan miktarda rüşvet verdiğini açıkladı” denilen haberde Zarrab'ın Çağlayan aracılığı ile Halkbank’la bir anlaşmaya vararak İran'ın altın ticareti sayesinde parasını yurt dışında kullanabilmesine yardım ettiklerini anlattığını yazdı.

Zarrab’ın İran yaptırımlarını altın ticaretiyle delmeye ilk olarak Türkiye’deki Aktif Bank ile başladığını anlattığını belirten gazete, Zarrab’ın bankanın dönemin Avrupa Birliği’nden sorumlu Bakanı Egemen Bağış aracılığıyla ikna edildiği yönündeki açıklamasına yer verdi.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de görülen davanın siyasi ve uydurma olduğunu söylediğini de yazdı.

Washington Post ise İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın çok tanınan bir sima olması nedeniyle kara para aklamasının riskli olacağı kaygısını duyan bir bankacıyı eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a 50 milyon doların üzerinde rüşvet vererek ikna ettiğini anlattığını yazdı.

Gazete, Zarrab’ın Amerikalı yetkililerle işbirliği yapmaya; mahkum takası anlaşması yapılması girişiminin başarısız olmasının ardından karar verdiğini aktardı.

Gazete, HalkBank yöneticilerinden Mehmet Hakan Atilla’ya yönelik davada tanıklık yapan Zarrab’ın Atilla’yı mahkemede suç ortağı olarak nitelendirdiğini de yazdı.

NBC News ise Zarrab’la ilgili haberine “Zarrab’ın pop yıldızı bir karısı, yatları, özel jeti, 10 milyon dolarlık sanat koleksiyonu ve Manhattan’daki jüriye anlatacak ilginç bir hikayesi var” diyerek başladı.

Haberde Zarrab’ın tanıklığının Washington ve Ankara arasında gerilime neden olabileceği ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının delinmesi suçlamasıyla görülen davanın Türk-Amerikan ilişkileri için bir sınav olduğu kaydedildi.

Haberde, “Tercüman aracılığıyla konuşan Zarrab, 2011 ve 2012’de Türk ve İranlı banka yetkilileriyle İran fonlarını gizlice yurt dışına çıkartma konusunda yaptığı görüşmeleri anlattı” denildi

Haberde Zarrab’ın kendisini aracı olarak kullandıklarını söylediği de aktarıldı.

NBC News de Zarrab’ın ifadesinde yer alan Zafer Çağlayan ile yaptığı anlaşmanın detaylarına haberinde geniş yer verdi. Haberde Zarrab’ın Çağlayan’a 31 milyon Euro, 4 milyon Amerikan Doları ve 2,4 milyon Türk Lirası’nı rüşvet olarak verdiğini söylediği aktarıldı.

ABC News haber kanalı da internet sitesindeki haberinde Rıza Zarrab’ın dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a İran’a yaptırımları delmekte arabulucu olması için 2012’de 50 milyon dolardan fazla rüşvet verdiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Mehmet Hakan Atilla’nın Zarrab’ın Türk sanatçı Ebru Gündeş’le evli olması nedeniyle tanınan bir isim olduğu gerekçesiyle birlikte altın ticaretine girmek istemediğini, reddedilen Zarrab’ın dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile biraraya gelerek kendisine Atilla’yı ikna etmesi için 50 milyon dolardan fazla rüşvet verdiğini anlattığını yazıyor.