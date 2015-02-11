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Dünya

NBC yalan söyleyen spikerine 6 aylık uzaklaştırma cezası verdi

ABD'nin en çok izlenen haber programı sunan Brian Williams'ın Irak'ta bulunduğu helikoptere roket saldırısı düzenlendiğine ilişkin açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı

11 Şubat 2015 20:33

Ali Kupeli/ABD

ABD’nin en tecrübeli haber spikerlerinden Brian Williams, yalan söylediği ortaya çıkınca işten uzaklaştırıldı.

 
Ülkenin en çok izlenen haber programı NBC Akşam Haberleri’ni sunan Williams, 2003 yılında Irak’ta bindiği helikoptere roket saldırısı düzenlediğine dair sözlerinin yalan olduğunun anlaşılmasının üzerine 6 ay ücretsiz uzaklaştırma cezası aldı.

Williams’ın 2004 yılından beri sunduğu NBC Akşam Haberleri, ABD’nin en fazla reyting alan haber programıydı. NBC Başkanı Deborah Turness, uzaklaştırma kararının ardından, “Brian büyük bir hata yaptı. Onun konumunda biri için bu tamamen uygunsuz ve yanlış” açıklamasında bulundu.

NBC Universal CEO’su Steve Burke ise “Brian bu hatasıyla milyonlarca Amerikalının gözünde kanalımızın güvenirliğini riske attı. Yaptığı affedilemez” diye konuştu. Burke ayrıca, Williams’la görüştüğünü ve ünlü sunucunun ‘insanların güvenini yeniden kazanmak için elinden geleni yapacağını’ söylediğini belirtti.
 
Williams, yalanının ortaya çıkmasının ardından canlı yayında seyircilerden özür dilemiş ancak bu özür tepkileri dindirmeye yetmemişti. Bunun üzerine NBC televizyonu da kurum olarak bir özür açıklaması yayınlamıştı.

Tüm bunlara rağmen eleştiri yağmuru durmayınca Williams’a 6 aylık işten uzaklaştırma cezası verildi. Williams’ın yerini geçici olarak Dateline NBC programının sunucusu Lester Holt’un alacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz aralık ayında NBC ile sözleşmesini yenileyen Williams, yılda 10 milyon dolar karşılığında 5 yıllık anlaşma imzalamıştı.
 

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