NBA'in yaşayan efsanelerinden Kobe Bryant'tan veda mesajı

Los Angeles Lakers'ın ve NBA'in 37 yaşındaki yıldızı Kobe Bryant, bu sezon bitiminde basketbola veda edeceğini açıkladı.
NTV'de yer alan habere göre; basketbolun efsane ismi Kobe Bryant, hayranlarına yazdığı veda mektubunda, 2015-2016 sezonunun sona ermesinin ardından basketbol oynamayı bırakacağını açıkladı.
Bryant mektubunda, “Kariyerimin en kötü sezonunu geçiriyorum artık bırakmaya hazırım” dedi.
17 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.