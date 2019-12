NBA'in Türkleri de takımlarını kurtaramadı

ABD Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) TSİ bu sabaha karşı yapılan 13 maçla devam edildi.



Hidayet Türkoğlu'nun forma giydiği Güneydoğu Konferansı lideri Orlando Magic, sahasında New York Knicks'e 105-95 yenildi. Amway Arena'da yapılan ve 17 bin 461 kişinin izlediği karşılaşmada, Türkoğlu, 24 sayı, 9 savunma ribauntu, 5 asist ve 1 blokluk performansıyla takımının en skorer ismi oldu.



2 sayılık atışlarda 7'de 4, 3 sayılık atışlarda 8'de 3 ve serbest atışlarda 9'da 7 isabet bulan Türkoğlu'nun çabaları galibiyet için yeterli olmadı.



Magic'de ayrıca, Dwight Howard 16 sayı ve 14 ribauntla double-double yaparken, Rafer Alston 14 sayı ve Rashard Lewis de 13 sayı üretti.



Knicks'de ise Al Harrington 27 sayıyla maçın yıldızı olurken, David Lee 20 sayı ve 16 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.



Mehmet Okur'lu Utah Jazz, deplasmanda San Antonio Spurs'e 105-99 yenildi. AT&T Center'da yapılan ve 18 bin 797 kişinin izlediği karşılaşmada 22 sayı, 10 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla double-double yapan Okur'un çabaları yenilgiyi engellemeye yetmedi.



Okur, 2 sayılık atışlarda 14'de 7, 3 sayılık atışlarda 4'de 2 ve serbest atışlarda 2'de 2 isabet buldu.



Jazz'da ayrıca Deron Williams 25, Ronnie Brewer 17, Carlos Boozer da 15 sayı kaydetti.



Spurs ise Tony Parker'ın 31, Roger Bason'ın 16 ve Tim Duncan'ın 14 sayılık performanslarıyla sonuca ulaştı.



Bu arada, sahasında New Jersey Nets'i 100-93 yenen Detroit Pistons, böylece üst üste 8. kez play-off'lara kalmayı garantilemiş oldu.



Palace of Auburn Hills'de 22 bin 76 kişinin önünde seyirci ve saha avantajını iyi değerlendiren Pistons, Will Bynum'un 20, Rasheed Wallace'ın 15, Richard Hamilton'ın ise 10 sayısıyla galip geldi.



Konuk ekipte ise Ryan Anderson'ın 20 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:



Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 122-118



Boston Celtics-Miami Heat: 105-98



Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 106-89



Oklahoma City Thunder-Charlotte Bobcats: 84-81



Toronto Raptors-Washington Wizards: 98-100



Dallas Mavericks-New Orleans Hornets: 100-92



Philadelphia 76'ers-Cleveland Cavaliers: 92-102



Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 106-98



Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 109-78



Golden State Warriors-Houston Rockets: 109-113