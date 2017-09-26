NBA'in ilk kadrolu kadın yorumcusu Doris Burke oldu

ABD'de NBA maçlarından saha içi röportajlarıyla tanınan kadın muhabir Doris Burke, geçici olarak yaptığı yorumculuk görevinde kalıcı olarak bir ilke imza atacak. ESPN'de bir süreliğine yorumculuk yapan 51 yaşındaki muhabir, yorumculuk görevinde kalıcı olmayı başardı ve ESPN'in kısa süre içerisinde Burke ile anlaşıldığını duyurması bekleniyor..

TrendBasket’ten Kemal Rutkay Özcan’ın Sports Illustrated’dan çeviri haberine göre, NBA’in en başarılı saha kenarı muhabirlerinden Doris Burke, geçici olarak yaptığı maç yorumculuğunda kalıcı olmayı başardı. Burke’ün bağlı bulunduğu ESPN’in hafta içinde Burke’ün kanaldaki kadrolu yorumculardan biri olacağını açıklaması bekleniyor. Bu gelişme, NBA’de ilk kez bir kadının ulusal kanal ölçeğinde daimi yorumculuk yapacağı anlamını taşıyor.

İlk kez 2009’da NBA Finalleri’nde yorumculuk koltuğuna oturan Burke, buradaki performansıyla sivrilmiş, daha sonra çeşitli maçlarda çeşitli takımlar adına yorumculuk yapıp, finallerin aranan seslerinden birine dönüşmüştü. Ünlü ismin konferans finalleri ve finalde saha kenarı muhabirliğine de devam edeceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde Spurs’ün asistan koçu Becky Hammon, bir NBA organizasyonunda maç yöneten ilk kadın olmuş ve 2015’te Spurs’ün NBA Yaz Ligi takımını şampiyonluğuna taşımıştı.