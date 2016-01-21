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Spor

NBA'in en değerli takımı New York Knicks oldu

Forbes, NBA’deki ortalama takım değerinin 1,3 milyar dolar olduğunu bildirdi

21 Ocak 2016 01:40

Forbes dergisi, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA’in en değerli takımının New York Knicks olduğunu açıkladı. 3 milyar dolarla en değerli takım olan Knicks’i 2,7 milyar dolarla Los Angeles Lakers izledi.

Böylece 2016’da değerini yüzde 20 oranında artıran Knicks, 2015’te en değerli takım olan Lakers’tan bu unvanı almış oldu. Knicks’in değerinin yükselmesinde televizyon gelirleri ve loca gelirlerindeki artış olduğu belirtildi.

İlk 5’te yer alan diğer takımlar Chicago Bulls, Boston Celtics ve Los Angeles Clippers oldu.

Forbes, NBA’deki ortalama  takım değerinin 1,3 milyar dolar olduğunu bildirdi.

 

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