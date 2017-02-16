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Spor

NBA'in en çok kazananı senelik 86 milyon dolarlık geliriyle LeBron James oldu

İşte NBA'in en çok kazanan 10 ismi...

16 Şubat 2017 14:22

NBA'in en çok kazananı LeBron James oldu. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Clevelaned Cavaliers forması giyen James'in senelik geliri 86 milyon dolar.

Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, bu sezonun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.

LeBron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 86 milyon dolarlık geliriyle üst üste üçüncü kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı.

Sıralamada Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcuları Kevin Durant 62,5 milyon, Stephen Curry ise 47,1 milyon dolarla James'i takip etti.

İşte NBA'de en çok kazanan 10 isim:

NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şöyle:

1. LeBron James (Cleveland Cavaliers): 86 milyon dolar

2. Kevin Durant (Golden State Warriors): 62,5 milyon

3. Stephen Curry (Golden State Warriors): 47,1 milyon

4. James Harden (Houston Rockets): 46,5 milyon

5. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder): 41,5 milyon

6. Dwyane Wade (Chicago Bulls): 36,2 milyon

7. Derrick Rose (New York Knicks): 35,3 milyon

8. Carmelo Anthony (New York Knicks): 32,6 milyon

9. Chris Paul (Los Angeles Clippers): 30,9 milyon

10. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers): 30,6 milyon

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