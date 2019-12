-NBA'e lokavt darbesi ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), takım sahipleri ile oyuncu birliği arasındaki uyuşmazlığın devam etmesi, dolayısıyla lokavt nedeniyle tüm sezonun iptal edilmesi durumunda takımlar, bilet gelirleri açısından çok büyük bir zarara uğrayacak. NBA ile oyuncu birliği tarafından açıklanan rakama göre, geçen sezon ligde yer alan 30 takım, 1,1 milyar dolar bilet geliri elde etti. Her ne kadar bu meblağ bir rekor olsa da bilet fiyatlarının her yıl arttığı gerçeği, 2011-2012 sezonunun iptal edilmesi halinde takımların en az 1 milyar dolar zarara uğrayacağına işaret ediyor. Nitekim, maç günleri elde edilecek gelirdeki kayıp, sadece kulüp sahiplerini değil, salonlarda işletmesi bulunan kurum ve bireyleri de büyük bir zarara uğratacak. Kayıp, salon gelirleri olarak düşünüldüğünde, takımlar açısından toplam 3 milyar dolara yakın olabilecek. -İkinci el bilet piyasası büyük zarara uğrayacak- Lokavt, kulüplerin yanı sıra, biletlerin ikinci elden satıldığı yasal sektöre de büyük bir darbe vuracak. TiqIQ adlı internet sitesinde verilen istatistiğe göre, 2011-2012 sezonunda, sadece Los Angeles Lakers, New York Knicks, Chicago Bulls, Miami Heat, Dallas Mavericks ve Boston Celtics'in maç biletlerini satmayı planlayan, bu konuda hak tanınmış yasal internet siteleri ve görevlendirilmiş bireyler, 200 milyon dolar civarında bir zararla karşı karşıya kalacak. Lokavt nedeniyle sezonun iptal edilmesi halinde, ikinci elden bilet satılan sektörün tamamen yok olması da söz konusu. Dolayısıyla lokavtın devam edecek olması, her ne kadar takım sahiplerinin fazla umurunda olmasa da binlerce kişinin işsiz kalmasına da yol açabilecek. -NBA'in, yayın haklarından elde ettiği 930 milyon dolarlık gelir tehlikeye girdi- Lokavtın uzamasıyla, ligin, yayın haklarından elde ettiği gelir de tehlikeye girdi. Yayın hakkı konusunda 2016 yılına kadar sözleşmesi bulunan ESPN/ABC Sports lige yıllık 485, TNT ise 445 milyon dolar ödüyor. Geçen sezon sadece NBA play-off'larıyla, finallerinde toplam 417 milyon dolar reklam geliri elde eden iki kuruluşun, 2011-2012 sezonunun oynanmaması halinde ödeme tablosuna nasıl yaklaşacağı ise halen muamma. Yayıncı kuruluşlar, bu durumda 1,25 milyar dolar civarında toplam reklam gelirini unutmak zorunda kalacak. Bunun yanı sıra lige sponsor olan firmalar, NBA ile yapılan ve değeri 100 milyonlarla hesap edilen anlaşmalarına yeni bir şekil vermek için çaba harcayacak. -Lokavt, bilgisayar ve konsol oyunu üreticilerini de vuracak- Lokavtın uzaması, NBA tutkunları ile bilgisayar ve konsol oyunu düşkünü basketbolseverleri, dolayısıyla oyun üreticilerini de üzecek. NBA'in patentli oyununu üreten firmanın verilerine göre geçen yıl yaklaşık 6 milyon orijinal oyun satıldı. Lokavtın devam etmesi halinde bu rakamın, oyunun 2012 versiyonunun satışında çok daha aşağılarda olacağı öngörülüyor. Satış rakamının 1 milyona kadar düşebileceği ve üretici firmanın 40 milyon dolar civarında bir zarara uğrayabileceği tahmin ediliyor.