NBA'den daha önemli



Los Angeles Lakers'ın süperstarı Kobe Bryant, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda kazandıkları altın madalyanın, NBA şampiyonluğundan daha fazla öneme sahip olduğunu belirtti.





Los Angeles Lakers'ın süperstarı Kobe Bryant, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda kazandıkları altın madalyanın, NBA şampiyonluğundan daha fazla öneme sahip olduğunu belirtti.



ABD'nin olimpiyat şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Kobe, "Benim için altın madalya kazanmak NBA şampiyonluğundan daha değerli; çünkü bir bölge, bir takım ya da bir grup için oynamıyorsun. Sadece ülkemizi temsil ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri için oynuyorsun" şeklinde konuştu.