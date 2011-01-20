-NBA'DEKİ TÜRK GECESİ WALL STREET JOURNAL'DA NEW YORK (A.A.) - 20.01.2011 - Los Angeles'ta yaşayan bine yakın Türk vatandaşını Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Los Angeles Clippers-Phonenix Suns maçında Suns'lı milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ile bir araya getirmesi planlanan, ancak maçtan kısa süre önce Hido'nun takas ile Orlando Magic'e transfer olmasıyla Türk oyuncusuz kutlanan ''NBA Türk Gecesi'', ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) haber oldu. NBA'deki ülke gecelerini haber yapan WSJ, aralık ayında düzenlenen, binlerce bayrak, tişört ve baklavaların hazırlandığı Türk gecesini organize eden Salih Eroğlu ile röportaj yaptı. Eroğlu, WSJ'ye yaptığı açıklamada, ''Gece için hazırlıklara aylar öncesinden başladık. Binden fazla, üzerinde Hido'nun fotoğrafının olduğu tişört, şapka ve Türk bayrağı hazırlattık. Bine yakın bilet sattık. Mükemmel bir gece olması için her şeyi planladık. Ancak tek bir şey plan dışı oldu, Hidayet maçtan çok kısa süre önce Phoenix Suns'dan eski takımı Orlando Magic'e transfer oldu'' dedi. Gece için çok iyi hazırlanan Eroğlu ve binlerce Türk'ün Hido'nun transferine çok üzüldüğünü vurgulayan gazete, haberinde ''Transfer, yüzlerce bilet sahibini, ülkelerinin yıldızı olmadan maça gitmek durumunda bıraktı'' diye yazdı. -''MEMO İÇİN BİLET DEĞİŞTİRDİLER, ANCAK O DA OYNAYAMADI''- WSJ'ye yaptığı açıklamada, Hido'nun yokluğuna rağmen gecenin düzenlendiğini kaydeden Eroğlu, ''Pek çok insan geldi geceye. Amerika'da yaşayan Türk şarkıcı Sinem Saniye maç öncesi ABD Milli Marşı'nı 20 bin kişiye okuttu. Çeşitli Türk gösterileri düzenlendi. Hidayetsiz de olsa gecenin organizasyonunu önceden yaptığımız için NBA Türk Gecesi'ni Clippers-Suns maçında yaptık'' dedi. WSJ'deki haberde, NBA takımı Los Angeles Clippers'ın stadı doldurmakta zorlandığını, Hidayet için düzenlenen gecede Türklerin sayesinde 2010-2011 sezonunda ilk kez bütün biletlerin satıldığı belirtildi. Hidayet'in Magic'e transferinin ardından biletlerin iptal edilmesinden korkan Clippers yöneticilerinin bilet iptalini kabul etmediğini kaydeden gazete, buna karşılık maçtan iki hafta sonra oynanacak LA Clippers-Utah Jazz karşılaşmasına değiştirebilme olanağını tanındığını, böylece Türklerin bir başka yıldız Mehmet Okur'u görme şansı elde ettiğini yazdı. Mehmet Okur'un da karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamadığı belirtilirken, bilet değiştirip Okur'u sahada görmek isteyen Los Angeles'lı Türklerin bu isteğinin de gerçekleşmediği, sadece maçta kenarda oturan Mehmet'in el sallaması ile yetinmek durumunda kaldıkları belirtildi. -TÜRKOĞLU: ''ÇOK ÜZGÜNÜM''- Phoenix Suns'tan Orlando Magic'e transferinin ardından yeni takımı ile tekrar eski formunu yakalayan milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Türk gecesine gidemediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Konuyla ilgili AA'ya açıklama yapan Türkoğlu, ''Los Angeles'taki arkadaşların geceye çok iyi hazırlandıklarını biliyordum. Ancak benim ani transferim onları çok üzdü. Ben de çok üzüldüm, çünkü Magic'e transfer olacağımı ben de sadece bir gece önce öğrendim'' dedi. Hido, Los Angeles'ta tekrar bir gece düzenlenmesi durumunda seve seve katılacağını, yeni bir organizasyon olursa ABD'nin California eyaletinde yaşayan Türklerle biraraya gelmeyi çok arzuladığını söyledi.