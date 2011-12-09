-NBA'deki lokavt resmen sona erdi NEW YORK (A.A) - 09.12.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) takım sahipleri ve oyuncular sendikasının, geçen ay varılan sözlü anlaşmayı onayladıkları ve lokavtın resmen sona erdiği bildirildi. NBA Başkanı David Stern, pazarlık sürecinini sona ermesinden ve anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Stern, ''Önemli olan basketbolun geri dönmesi. Anlaşma mükemmel değil, ama sorunlara iki taraf adına da yapıcı çözümler getiriyor'' dedi. Tarafların 10 yıllık bir anlaşmayı onayladıkları, ancak herhangi bir tarafın 6'ncı yıl sonunda sözleşmeyi tek taraflı feshetme imkanı bulunduğu bildirildi. Tarafların anlaşmayı resmen onaylamasının ardından bugün serbest durumdaki oyuncular için transfer sezonunun açıldığı ve takımların kampa girebileceği belirtildi. 26 Aralık'ta başlayacak 2011-2012 sezonunda takımlar, 82 yerine 66'şar maç yapacak. Normal sezon 26 Nisan'da sona erecek ve 28 Nisan'da ise play-off maçları başlayacak. Lokavt nedeniyle 55 gün gecikmeli başlayacak sezonunun ilk maçında, geçen sezonun finalistleri Dallas Mavericks ve Miami Heat karşı karşıya gelecek. NBA'de, özellikle oyuncu maaşları ve NBA gelirlerinin paylaşımı konusunda takım sahipleriyle oyuncular arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Temmuz'da lokavta gidilmişti. Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine kasım ayındaki 221 maçın tamamı ve aralık ayındaki birçok maç iptal edilmişti. Taraflar, geçen ay lokavtın sona ermesi konusunda sözlü anlaşmaya varmıştı.