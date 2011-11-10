-NBA'deki görüşmelere bugün devam edilecek NEW YORK (A.A) - 10.11.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), lokavtın sona erdirilmesi için yapılan görüşmelerde dün gece de anlaşma sağlanamadı. NBA Başkanı David Stern, dün gece oyuncular sendikasıyla 12 saatlik bir görüşme yapıldığını ve görüşmelere bugün devam edilmesine karar verdiklerini söyledi. Stern, ''Olumlu ya da olumsuz bir izlenim edinmedim. Başarısızlığa uğramadık ancak başarılı da olmadık. Tam olarak bu noktadayız'' dedi. David Stern daha önceki açıklamasında, oyunculara tekliflerini kabul etmeleri için dün geceye kadar süre vermiş, şu anki teklifin kabul edilmemesi halinde daha kötü bir teklifle geleceklerini ifade etmişti. Oyuncular sendikasının temsilcisi Derek Fisher da, görüşmeden sonraki açıklamasında, ''Bugün belirgin ilerlemeler kaydettiğimizi söyleyemeyiz. Geri geleceğiz ve çözüm bulmak için çaba sarf edebilir miyiz buna bakacağız'' diye konuştu.