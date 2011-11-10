T24 LogoT24 Logo
Spor

NBA'deki görüşmelere bugün devam edilecek NEW YORK (A.A)

10 Kasım 2011 12:17

-NBA'deki görüşmelere bugün devam edilecek NEW YORK (A.A) - 10.11.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), lokavtın sona erdirilmesi için yapılan görüşmelerde dün gece de anlaşma sağlanamadı. NBA Başkanı David Stern, dün gece oyuncular sendikasıyla 12 saatlik bir görüşme yapıldığını ve görüşmelere bugün devam edilmesine karar verdiklerini söyledi. Stern, ''Olumlu ya da olumsuz bir izlenim edinmedim. Başarısızlığa uğramadık ancak başarılı da olmadık. Tam olarak bu noktadayız'' dedi. David Stern daha önceki açıklamasında, oyunculara tekliflerini kabul etmeleri için dün geceye kadar süre vermiş, şu anki teklifin kabul edilmemesi halinde daha kötü bir teklifle geleceklerini ifade etmişti. Oyuncular sendikasının temsilcisi Derek Fisher da, görüşmeden sonraki açıklamasında, ''Bugün belirgin ilerlemeler kaydettiğimizi söyleyemeyiz. Geri geleceğiz ve çözüm bulmak için çaba sarf edebilir miyiz buna bakacağız'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24