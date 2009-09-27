NBA'deki en pahalı Avrupalılar arasında 2 Türk

Amerika’nın önemli gelir kaynaklarından biri olan profesyonel basketbol ligi NBA’de Türk oyuncuların maaşları da hızla yükseliyor.



Toronto Raptors’a transfer olarak bütün dikkatleri üzerine çeken Hidayet Türkoğlu ile Utah Jazz’da forma giyen Mehmet Okur “NBA’deki en pahalı Avrupalı oyuncular” listesinde ilk 8’e girmeyi başardı. NBA’in en çok kazanan oyuncusu ise 23 milyon dolarlık maaşıyla Tracy McGrady oldu.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA) bu sezon Orlando Magic’ten, Toronto Raptors’a transfer olarak bütün dikkatleri üzerine çeken Hidayet Türkoğlu ile Utah Jazz’da forma giyen Mehmet Okur “NBA’deki en pahalı Avrupalı oyuncular” listesinde ilk 8’e girmeyi başardı. NBA’deki tek Kanada takımı olan Toronto Raptors’a, 5 yıllığına 53 milyon dolarlık bir anlaşma yapan Hidayet, yıllık kazancını 10 milyon 600 bin dolara çıkartmayı başardı ve NBA’de en çok kazanan 7’nci Avrupalı oyuncusu oldu.

En çok kazanan Nowitzki

14 oyuncunun yer aldığı listede Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa ve Sırbistan’dan 2’şer oyuncu bulunuyor. Bu oyuncular arasında ise en çok kazanan Alman Dirk Nowitzki oluyor. Dallas Maverics’in formasını giyen oyuncu yılda 19 milyon 795 bin 714 dolar kazanıyor. NBA’in en çok kazanan Avrupalı oyuncusu olan Nowitzki’yi İspanyol Pau Gasol takip ediyor. Oyuncu Los Angeles Lakers’tan yılda 16 milyon 451 bin 250 dolar maaş alıyor.

Okur 8’inci sırada

NBA takımlarından Utah Jazz’da forma giyen bir başka Türk yıldız Mehmet Okur da listede 8’inci sırada yer alıyor. Detroit Pistons’ta oynarken şampiyonluk yüzüğü takmayı başaran Mehmet ise yılda 10 milyon 400 bin dolar kazanıyor. Listenin en tepesinde ise Dallas Mavericks’te oynayan Dirk Nowitzki yer alıyor. Alman oyuncu, yılda 19 milyon 795 bin 714 dolar kazanıyor.

Bryant 2’nci sırada

NBA’in en çok kazanan oyuncular listesinin tepesinde ise Tracy McGrady bulunuyor. Houston’da forma giyen oyuncunun yıllık maaşı 23 milyon 239 bin 561 dolar. Lakers’ta forma giyen Kobe Bryant ise yılda 23 milyon 34 bin 375 dolar maaş alıyor. NBA’in en çok kazanan 30 oyuncusu arısında ise Türkler bulunmuyor. Bu listede en düşük maaşı New Orleans’ta forma giyen Chris Paul alıyor. Paul’un maaşı da 13 milyon 655 bin 268 dolar.

Hidayet lüks vergisi vermiyor

Geçtiğimiz yıl Orlando Magic ile NBA Finalleri’nde Los Angeles Lakers’la verdiği şampiyonluk mücadelesindeki performansı ile dikkat çeken milli oyuncunun, kalması için kulübü uzun süre baskı yapmıştı. Adına pankartlar bile yapılan Hidayet, kulübünün lüks vergisi vermemesi üzerine Toronto Raptors’a imzayı atmıştı.

2 Türk’ün maaşı 21 milyon dolar

Toplam 14 oyuncunun yer aldı “NBA’deki en pahalı Avrupalı oyuncular” listesinde 2 Türk yıldızının toplam maaşı 21 milyon doları buluyor. Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu’nun yıllık maaşları 10 milyon doların üzerinde. Listede en çok para kazananlar ise Alman oyuncular oluyor. Alman oyuncular yılda 30 milyon doların üzerinde gelir elde ediyor. İspanyol oyuncuların toplam maaşları ise 25 milyon doları geçiyor.

Euro 2012 maçları ücretsiz yayınlanacak

Avrupa futbol takımları birliği UEFA, Euro 2012 maçlarının Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından televizyon ekranlarına taşınacağı konusunda özel bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Ukrayna ve Polonya’da gerçekleştirilecek olan Euro 2012 turnuvasının, 36 üye ülkeden oluşan UEFA birliğindeki 29 ülkeyi ilgilendirdiği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, Polonya ve Ukrayna’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuva maçlarının söz konusu 29 ülkenin ulusal kanallarında yayınlanacağı ifade edildi. EBU ile yapılan bu önemli anlaşmadan oldukça memnun olduklarnı dile getiren UEFA Genel Sekreteri David Taylor, “Halihazırda sınıflandırma sürecinde olan turnuvanın önemli maçlarının da futbolseverler tarafından takip edilmesini istiyoruz” dedi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 29 ülkenin ulusal kanallarında yayınlanacağı belirtilen 31 maçın en az 27’sinin ‘ücretsiz’ kanallarca yapılacağı kaydedildi. Portekiz ve Macaristan’ın da aralarında bulunduğu diğer 7 ülkelerdeki yayın hakları için de görüşmelerin sürdüğü belirtilirken; Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya’nın bu anlaşma dahilinde olmadığı vurgulandı.