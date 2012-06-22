NBA'de zafer Miami Heat'in

NBA’de mutlu sona Miami Heat ulaştı. Final serisinin 5. maçında Oklahoma City Thunder’ı 121-106 mağlup eden Florida ekibi, seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu. LeBron James, normal sezonun ardından final serisinin de en değerli oyuncusu seçildi.

NBA’de şampiyon Miami Heat... Final serisinin ilk maçını deplasmanda kaybettikten sonra ikinci maçı kazanarak saha avantajını ele geçiren Florida ekibi, kendi seyircisi önünde Oklahoma City Thunder’ı üst üste 3 kez mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

İlk kez 2006 yılında NBA şampiyonluğuna uzanan Miami Heat, 6 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Miami’de normal sezonun "MVP" ödülünü kazanan LeBron James, final serisinin de en değerli oyuncusu seçildi. LeBron, NBA’e adım attığı 2003 yılından bu yana ilk kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk yüzüğünün sahibi oldu.

Final serisinin 5. maçı Miami Heat’in evi American Airlines Arena’da oynandı. LeBron James’in 26 sayı, 13 asist ve 11 ribaundla triple-double yaptığı karşılaşmada Florida temsilcisi, Oklahoma City Thunder’ı 121-106 yendi ve seriyi de 4-1 kazanarak kulüp tarihinde ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğu seyircisi önünde kutlamak isteyen Miami, karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk çeyreği de 31-26 önde kapattı. İkinci çeyrekte de rakibinin arayı kapatmasına izin vermeyen ev sahibi takım, 10 sayılık avantajla soyunma odasına gitti: 59-49.

İkinci devreye de hücumda etkili giren Miami, bulduğu kolay sayılarla rakibinin direncini düşürdü ve üçüncü çeyreğin bitimine 3.5 dakika kala skoru 85-63’e getirerek farkı 20 sayının üzerine çıkardı. Arayı açmaya devam eden Florida ekibi, son çeyreğe de 95-71 önde girdi.

Son 12 dakikada da oyunun kontrolünü elinde tutan Miami, salondan 121-106’lık skorla galip ayrılarak seriyi 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Florida ekibinin sezon ve play-off boyunca sırtlayan LeBron James, maçın ardından final serisinin de en değerli oyuncusu seçildi.

Miami’de LeBron James 26 sayı, 13 asist, 11 ribaund, 2 blokla tirple-double yaparak geceye damga vururken, Chris Bosh 24 sayı, 7 ribaund, 2 blokla, kenardan gelen Mike Miller 23 sayı, 5 ribaundla, Dwyane Wade de 20 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 3 blok ve 2 top çalmayla mücadele etti.

Oklahoma City Thunder’da Kevin Durant’ın 32 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 top çalmasıyla, Russell Westbrook’un 19 sayı, 6 asist ve 4 ribaundu galibiyet için yeterli olmadı.