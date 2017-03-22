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Spor

NBA'de yumruklu kavga

NBA'de Chicago Bulls ve Toronto Raptors arasında bu sabaha karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde ortalık bir anda karıştı

22 Mart 2017 20:06

NBA'de dün gece, Chicago Bulls pivotu Robin Lopez ve Raptors forveti Serge Ibaka arasındaki kavga yumruklaşmaya kadar gitti.

NBA'de Chicago Bulls ve Toronto Raptors arasında bu sabaha karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde ortalık bir anda karıştı.

Bulls pivotu Robin Lopez ve Raptors forveti Serge Ibaka arasındaki kavga yumruklaşmaya kadar gitti. Bir pozisyon esnasında iki oyuncu sinirlerine hiçbir şekilde hakim olamazken, önce Lopez yumruk savurdu, ardından Ibaka buna karşılık verdi.

Diğer oyuncuların araya girmesiyle kavga daha da büyümeden önlendi.

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