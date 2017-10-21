NBA’de yine sakatlık

NBA’de sakatlıklarla başlayan yeni sezon yine sakatlıklarla devam ediyor. Cleveland ile oynanan açılış maçında bileğini kıran Celtics'in yeni transferi Gordon Hayward’ın ardından bu sefer Brooklyn Nets’ten Jeremy Lin sezonu kapattı.

Indianapolis'te oynanan Indiana Pacers - Brooklyn Nets maçında sahaya ilk 5'te çıkan Jeremy Lin, maçın dördüncü periyotunda bir pozisyonda yere acıyla yığıldı. Oyuna devam edemeyen oyuncunun yapılan tetkiklerinde sağ diz patella tendonlarının koptuğu açıklandı. Lin'in bu sezon bir daha oynamasına imkansız gözü ile bakılıyor.

Kaliforniya doğumlu Lin, geçen sezonu 14.5 sayı 5.1 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri ile oynamıştı.