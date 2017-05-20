NBA'de yılın en iyi adayları belli oldu

Sezonun en değerli oyuncusu ödülüne Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook, Houston Rockets'tan James Harden ve San Antonio Spurs'ten Kawhi Leonard aday gösterildi.

NBA, her yıl olduğu gibi mayıs ayında düzenlenen playoff serileri sürecinde söz konusu ödülleri kazananları açıklamak yerine, bu sene farklı bir yol izledi ve ödüller için adayları dün gece duyurdu.

NBA'den yapılan açıklamada, 6 kategori için 3'er aday gösterilirken, ödüllerin NBA finallerinin tamamlanmasının ardından düzenlenecek "NBA Ödülleri" töreninde sahiplerini bulacağı bildirildi.

Eurosport'taki habere göre, "En Değerli Oyuncu" ödülüne Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook, Houston Rockets'tan James Harden ve San Antonio Spurs'ten Kawhi Leonard aday gösterildi.

"Yılın Çaylağı" ödülü adayları içinde Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Dario Saric (Philadelphia 76ers), "Yılın Savunma Oyuncusu" ödülü adayları içinde de Rudy Gobert (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) yer aldı.

"Yılın Altıncı Adamı" ödülü için Eric Gordon (Houston Rockets), Andre Iguodala (Golden State Warriors) ve Lou Williams (Houston Rockets), "En İyi Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülüne Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Rudy Gobert (Utah Jazz) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets) aday gösterildi.

"Yılın Başantrenörü" ödülü adayları arasında ise Mike D’Antoni (Houston Rockets), Gregg Popovich (San Antonio Spurs) ve Erik Spoelstra (Miami Heat) yer aldı.

Söz konusu 6 kategorideki ödüllerin spor yazarlarıyla televizyon ve radyo spikerleri arasında gerçekleştirilen oylama sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, farklı 6 kategoride seyircilerin oylarıyla belirlenecek ödüllerin dağıtılacağı bilgisine de yer verildi.

Buna göre, "Yılın Smacı", "En İyi Stil", "Yılın Bloğu", "Yılın Asisti", "Yılın Maç Kazananı" ve "Yılın En İyi Performansı" ödülleri için NBA'in resmi internet sitesi üzerinden ve Facebook, Twitter ve Instagram aracılığıyla seyircilerin oy kullanabileceği belirtildi.

Bunlara ek olarak, "NBA Çaylak Takımı", "NBA Savunma Takımı", "NBA Yılın Basketbol Yöneticisi", "Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı Ödülü", "NBA Sportmenlik Ödülü" ve "Sezon Boyunca NBA Cares Toplumsal Yardım Ödülü" sahiplerinin de törende açıklanacağı bildirildi.

Toplam 18 kategoride ödül kazanan isimler 27 Haziran günü TSİ 04.00'te düzenlenecek "NBA Ödülleri" töreninde duyurulacak.