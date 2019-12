NBA'de yeni yılın büyüsü

2009'a girdik gireli yeni yılın NBA'de kimi takımlara uğurlu geldiğini kim takımlara bir hayli uğursuz geldiğini açıkça görebiliyoruz. Sezonun ilk 2,5 ayında takımlar dengelerini bulmaya çalışırken şimdilerde ise ligde iyi bir sıraya oturmak istiyorlar.



ARA GÖZBEK / Tempo24

Şampiyon nereye gidiyor

Orlando'nun durumu tesadüf mü 'Magic' mi?

Miami ve New Jersey sürprizi

Eski Toprak San Antonio Spurs

NBA All-Star'dan sonra da ortam iyice kızışacak. NBA'de zaten her sezon böyle olur. Bazı takımlar lige fırtına gibi başlar kötü bitirir. Bazı takımlar ise dipten gelir zirveye ortak olur. Ama arada geçen süreçlerin nasıl oluverdiğini bir türlü çözemeyiz. Ama “Görünen köy kılavuz istemez.” misali bir şekilde her şeye açıklık getiriyor ve anlıyoruz. Şimdi yeni yılda dikkatimiz çeken birkaç takımın durumun şöyle bir mercek altına alalım dedik.Fazla kibir iyi değildir. Geçtiğimiz sezon yıldızlarıyla şampiyonluğa ulaşan Boston Celtics bu sezon fırtına gibi esiyordu. Galibiyet rekorları, vs ortalığı toz duman ediyordu. Ama Boston'un bir sıkıntısı vardı ki bunu ben 1,5 aydır söylüyorum. Boston Celtics'in ilk beşi ligin en iyi beşlerinden beri. Ama Boston'ın 'Bench'i ligin en kötülerinden biri. Hatta Boston'ın 'Bench'i yoktur da diyebiliriz. Bu Boston için bir büyük eksiklik. Çünkü playoff'larda saha kenarınız ne kadar güçlüyse o kadar direnebiliyorsunuz.Öyle ki Boston'ın bu eksikliği şimdiden hissediliyor. NBA tarihinin en iyi galibiyet yüzdesi rekorunu kırabilecekken peş peşe gelen yenilgiler takımı Doğuda ikinci sıraya indirdi ve Celtics takımı bir bakıma büyüsünü kaybetti. Halbuki çok değil bundan birkaç hafta önce takım olarak kendilerine ne kadar fazlasıyla güveniyorlardı. Öyle ki saha içi sorumsuz hareketler ve jestler de bundan ötürü oluyordu. Ama şöyle bir gerçek var. Boston çok iyi savunma yapıyor. Hücum yapabiliyorlar ama Noel gecesi Lakers maçında gördük ki bu sene geçen seneki gibi olmayacak. Çünkü Boston bunun için ne yeterli bir kadrosu var ne de önlerinden tecrübesiz bir rakip. Boston ligin zirvesinden 3 ve 4üncülüğe düşmüşken ezeli rakipleri Lakers tek başına zirevede...Orlando Magic'i sezon başından beri bir çok kez tartıştık. Dwight Howard şu anda ligin en iyi pivotu diyebiliriz. Zaten potaaltında Orlando'nun hiçbir sorun yok. Forvet sorunu da yok. Hidayet şu anda takımın bel kemiği desek abartmış olmayız. Hidayet hücumu başlatıyor. Gerketiğinde hücum yapıyor gerektiğinde topu Howard ile buluşturuyor. Gerektiğinde ise boş adamı bulup asist yapıyor. Buraya kadar tamam. Peki bugün sorsanız birine “Orlando şampiyon olabilir mi?” diye alacağınız cevap “olabilir ama...”Aslında 'ama' kelimesinin ardından pek elle tutulur bir cümle yoktur. Orlando 1-2 küçük takviye ile 'bench'i kuvvetlendirmesi gerekiyor. Hidayet'in takas olacağı haberleri yalan olmalı çünkü Hido'suz Orlando bu basketbolu oynayamaz. Rashard Lewis'in her akşam ne yapacağı kesin değil, Jameer Nelson ise bazen ne yaptığını bilmiyor. O yüzden Orlando'nun bu takımla bu basketbolu oynamaya devam etmesi ve 'bench'ini kuvvetlendirmesi gerekiyor. Şu anda Doğu'da Boston ile beraber ikinci sırada yer alıyor.Bu sezon başlarken herkes Doğu'nun dip sıralarında New Jersey Nets ve Miami Heat'in yer alacağını düşünürken bir anda playoff potasında yer aldılar. Arada bir kötü oynasalar da istikrarlı kazanıyorlar istikrarlı kaybediyorlar. New Jersey'de Vince Carter ve Devin Harris takımın önemli oyuncuları ama Miami'de Dwyane Wade takımın herşeyi. 'Herşey'i derken sadece duygusal ve kimyasal olarak değil, teknik olarak da herşeyi demek oluyor. Hücum Wade ile başlıyor ve...ya Wade bitiriyor ya da Wade bitirtiyor. Bu sene MVP olursa hiç şaşmamamız lazım. Miami Heat, genç kadrosuyla bu seneyi değil, önümüzdeki senelerin planlamasını yaptığı da bir gerçek. Tabi bu planlarda Dwyane Wade de olmalı.Bu sene Lakers'ın önünde kimse duramadığı bir gerçek. Lakers en son 245 Aralık'ta Boston Celtics'i de devirdi. Ama herkes şunu biliyor: ne olursa olsun onların üstesinden gelebilecek tek bir takım var...ne varsa eski toprakta var..San Antonio Spurs. Kötü de oynasalar kazanmayı biliyorlar. Ligin dibindeyken şu anda Batı ikincisi durumundalar. Sezon bu şekilde biterse Lakers ile Spurs Batı Final'inde karşılaşacak ki sonucu ne olur bilinmez. Duncan eski Duncan değil...ama yine de istediği zaman pota altını domine edebiliyor. Manu Ginobili ise formuna dönüyor. Tony Parker ise artık takımın en kilit oyuncusu. O, atıyorsa ve attırıyorsa San Antonio kazanıyor. Yeni yıl bir çok takıma uğursuz gelmiş olabilir. Özellikle de son şampiyon Boston Celtics'e ama San Antonio Spurs'e uğurlu geldiği kesin...