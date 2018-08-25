NBA'de yeni sezonda yeni kurallar düşünülüyor 

İSTANBUL, (DHA)

Ulusal Basketbol Birliği (NBA) yeni sezonda 3 önemli kural değişikliğine gitmek için ligde bulunan tüm takımlara ve koçlarına bir bildiri gönderdi. Yapılması düşünülen kural değişikliklerinin Eylül ayı içerisinde onaylanması bekleniyor.

Değiştirilmesi düşünülen ilk kural hücum süreleri olacak. Hücum ribaundlarından sonra 24 saniye olarak tekrardan başlayan hücüm süresinin bunun yerine 14 saniye olması bekleniyor. 2\'nci kural değişikliği ise clear-path faul olarak bilinen geçiş hücumlarında ilgili olacak. Hakemler pozisyonu tekrardan inceledikten sonra oyunculara ek cezalar verebilecek.

Ayrıca, oyuncular arasında veya hakem, koç ve bir taraftara yapılan zarar verecek unsurlara müdahale tanımı da genişletilecek.