NBA'de yeni sezon başlıyor

Tarihinin en hareketli takas dönemlerinden birini geçiren ve basketbol literatürüne ''Çılgın Yaz'' olarak geçen 2017 yazının ardından NBA'de yeni sezon bu gece oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk gecesinin maçları şöyle: Cleveland Cavaliers-Boston Celtics ve Golden State Warriors-Houston Rockets.

Milli basketbolculardan Ersan İlyasova Atlanta Hawks; Ömer Aşık New Orleans Pelicans, Cedi Osman Cleveland Cavaliers ve Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers formalarıyla mücadele edecek.

Takaslar yaza damga vurdu

Eurosport'ta yer alan habere göre Golden State Warriors ve Cleveland Cavaliers'ın art arda üç sezon final oynarak lig tarihinde bir ilki gerçekleştirmesinin ardından diğer takımlar yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için takas piyasasında sınırları zorladı.

Yaz aylarının en çok ses getiren takası Boston Celtics-Cleveland Cavaliers arasında gerçekleşti. LeBron James'in en büyük yardımcısı Kyrie Irving artık liderlik rolüne soyunmak istediğini söyleyerek Boston'ın yolunu tutarken, sakatlığı sebebiyle 2018'e kadar parkelerden uzak kalacak skorer guard Isaiah Thomas da Cleveland kadrosuna katıldı. Guard rotasyonunu zenginleştirmek isteyen Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls ile yollarını ayıran LeBron James'in Miami günlerinden ortağı Dwyane Wade'i bir yıllığına kadrosuna dahil ederek kaybettiği şampiyonluğu geri alma yolunda önemli bir adım attı.

Oklahoma City'de Westbrook'a iki yeni ortak

2017 yazına damga vuran takımların başında Oklahoma City Thunder geldi. Kevin Durant'i Golden State Warriors'a kaptırdıktan sonra Russell Westbrook önderliğinde yola devam eden Kuzey Batı ekibi, yıldız guardının sezonu triple-double ortalamasıyla bitirmesine rağmen şampiyonluk yarışından uzak kalınca bu yazı aktif geçirdi. Indiana Pacers'tan Paul George'u kadrosuna katarak önemli bir takviye yapan Thunders, New York Knicks'in skoreri Carmelo Anthony'yi de takas ederek korkutucu bir hücum gücü oluşturdu.

Chris Paul'ün yeni adresi Houston

Los Angeles Clippers ile sözleşmesi sona eren Chris Paul ise gelen teklifler arasında Houston Rockets'ı tercih ederek Batı Konferansı'nda kaldı. Yeni takımında James Harden ile skor yükünü çekecek deneyimli guard, kariyerinde ilk kez konferans finali oynamayı arzuluyor.

Çaylaklar arasında, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz

2017-2018 sezonunda Türk basketbolseverler de NBA'i ayrı bir gözle izleyecek. Ersan İlyasova ve Ömer Aşık'ın yanına yeni sezonda genç yıldızlar Cedi Osman ve Furkan Korkmaz eklendi. EuroBasket 2017'de gösterdiği performansla yeni takımı Cleveland Cavaliers'a moralli giden Cedi Osman son üç sezonun finalistinde rotasyona girmeye çalışacak. Kadrosunda draftın 1 numarası Markelle Fultz, Ben Simmons ve Joel Embiid gibi genç yıldızları barındıran Philadelphia 76ers'ta hazırlık maçlarında sergilediği oyunla süre alacağını gösteren Furkan Korkmaz, takımının play-off'u kovalaması için katkıda bulunacak.