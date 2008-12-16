NBA'de yaprak dökümü



NBA Batı Konferansı takımlarından Sacramento Kings, antrenör Reggie Theus'un işine son verdi. Theus bu sezon görevinden alınan 6. antrenör oldu.



NBA'de görevine son verilen antrenörlere bir yenisi daha eklendi. Oynadığı 24 maçta yalnızca 6 galibiyet alabilen Sacramento Kings'te Reggie Theus görevinden alındı. Böylelikle Theus, sezonun yalnızca 1.5 ayı geride kalmasına rağmen görevinden alınan 6. antrenör oldu.



Son 15 maçında 13 mağlubiyet alan Sacramento'da Theus'un yardımcılarından Chuck Person da takımdan ayrılırken, takımın başına geçici olarak Kenny Natt getirildi. Daha önce 9 sezon Utah'ta Jerry Sloan'ın yardımcılığını yapan Natt, son 3 yıldır Cleveland Cavaliers'ta görev yapıyordu. Natt bu sezon başında Sacramento'ya katılmıştı.



Kenny Natt yönetimindeki ilk maçında Minnesota'yı 118-103 mağlup eden Sacramento Kıngs, son 3 yılda 4. kez antrenör değişikliğine gitti. Kings'in bu sezon yalnızca 7 galibiyeti bulunuyor.



NBA'DE ANTRENÖR DEĞİŞİKLİKLERİ







TAKIM GİDEN GELEN



Sacramento Kings Reggie Theus Kenny Natt



Philadelphia 76ers Maurice Cheeks Tony DiLeo



Minnesota Timberwolves Randy Wittmann Kevin McHale



Toronto Raptors Sam Mitchell Jay Triano



Washington Wizards Eddie Jordan Ed Tapscott



Oklahoma City Thunder PJ Carlesimo Scott Brooks





