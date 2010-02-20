NBA'de Türklerin gecei

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İlyasova galibiyetin mimarı İlyasova galibiyetin mimarı

Mehmet Okur izinli

Türkoğlu, takımı Toronto Raptors ile çıktığı New Jersey Nets deplasmanından 106-89'luk galibiyetle ayrıldı. Hidayet karşılaşmada 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.Önceki hafta yüzüne darbe alan ve iki karşılaşmada sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamayan Hido, Nets deplasmanına önce yüzünde koruyucu maske ile çıktı. Türkoğlu, mücadelenin ilk çeyreğinde henüz 2 dakika tamamlanmadan maskenin rahat oynamasını engellediğini antrenörüne söyledi ve koruyucuyu kenara bıraktı.Memphis'le önceki gün Toronto'da oynanan karşılaşmada sakatlıktan yeni çıktığı için kötü bir performans sergileyen ve 1 sayıda kalan Türkoğlu, Nets karşısında takımın önemli oyuncusu Chris Bosh'un da yokluğunda daha çok sorumluluk alarak hırslı bir mücadele ortaya koydu.NBA ligindeki diğer Milli Basketbolculardan Ersan İlyasova da takımı Milwaukee Bucks ile çıktığı Detroit Pistons deplasmanından sahadan 91-85'lik galibiyetle ayrıldı.NBA'in genç yetenekleri arasında gösterilen İlyasova, karşılaşmaya kenardan başlamasına rağmen kritik dakikalarda attığı basketlerle Detroit deplasmanında galibiyetin mimarı oldu.İlyasova, mücadeleyi 16 sayı, 12 ribaunt ve 3 asist ile tamamladı.Batı Konferansı'nda iyi bir sezon geçiren Utah Jazz'in yıldızı Mehmet Okur, önceki gün ikinci kez babalık sevinci yaşadı. ''Yigit Mehmet'' adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi olan Mehmet Okur, takımının Golden State Warriors ile yaptığı deplasman mücadelesine ''babalık izni'' alarak çıkmadı.