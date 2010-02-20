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Spor

NBA'de Türklerin gecei

NBA'de mücadele eden Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Mehmet Okur'un takımları geceyi galibiyetle tamamladı.

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Türk basketbolcular Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Mehmet Okur'un takımları geceyi galibiyetle tamamlayarak play-off'lara bir adım daha yaklaştı.

Türkoğlu, takımı Toronto Raptors ile çıktığı New Jersey Nets deplasmanından 106-89'luk galibiyetle ayrıldı. Hidayet karşılaşmada 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Önceki hafta yüzüne darbe alan ve iki karşılaşmada sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamayan Hido, Nets deplasmanına önce yüzünde koruyucu maske ile çıktı. Türkoğlu, mücadelenin ilk çeyreğinde henüz 2 dakika tamamlanmadan maskenin rahat oynamasını engellediğini antrenörüne söyledi ve koruyucuyu kenara bıraktı.

Memphis'le önceki gün Toronto'da oynanan karşılaşmada sakatlıktan yeni çıktığı için kötü bir performans sergileyen ve 1 sayıda kalan Türkoğlu, Nets karşısında takımın önemli oyuncusu Chris Bosh'un da yokluğunda daha çok sorumluluk alarak hırslı bir mücadele ortaya koydu.
     
İlyasova galibiyetin mimarı
    
NBA ligindeki diğer Milli Basketbolculardan Ersan İlyasova da takımı Milwaukee Bucks ile çıktığı Detroit Pistons deplasmanından sahadan 91-85'lik galibiyetle ayrıldı.

NBA'in genç yetenekleri arasında gösterilen İlyasova, karşılaşmaya kenardan başlamasına rağmen kritik dakikalarda attığı basketlerle Detroit deplasmanında galibiyetin mimarı oldu.

İlyasova, mücadeleyi 16 sayı, 12 ribaunt ve 3 asist ile tamamladı.


Mehmet Okur izinli

Batı Konferansı'nda iyi bir sezon geçiren Utah Jazz'in yıldızı Mehmet Okur, önceki gün ikinci kez babalık sevinci yaşadı. ''Yigit Mehmet'' adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi olan Mehmet Okur, takımının Golden State Warriors ile yaptığı deplasman mücadelesine ''babalık izni'' alarak çıkmadı.

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