NBA'de Türk gecesi!

NBA’de Washington Wizards ile Utah Jazz arasında oynanan maç, Türk halk dansları gösterileriyle "Türk gecesi"ne döndü. Utah forması giyen Enes Kanter, maçın ardından kendisini desteklemeye gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

NBA'e 10 maçla devam edilidi. Milli basketbolcu Enes Kanter'in takımı Utah Jazz deplasmanda Washington Wizards ile karşılaşırken, mücadeleden mutlu ayrılan taraf 104-91'le Wizards oldu.

Jazz'da 23 dakika süre alan Enes Kanter karşılaşmayı 11 sayı 8 ribauntla tamamladı. Wizards'ta ise Trevor Ariza 26, Bradley Beal 22 sayıyla takımının bu sezonki 32. galibiyetine uzanmasında önemli rol oynadı.İki takım arasında Verizon Center'da oynanan maçta renkli görüntüler de yaşandı. Washington DC Amerikan Türk Derneği'nin (ATA-DC) düzenlediği etkinlikte maçın devre arasında Kardelen Dans Folklor Grubu Türk halk dansları ve Roman havasından örnekler sergilenirken, karşılaşma Türk gecesine dönüştü.

Salondaki binlerce Amerikalı basketbolsever de Kardelen Grubu'nun gösterisini ilgiyle izledi. ABD'de yaşayan bir grup Türk basketbolsever de ellerinde Türk bayrakları ve üzerlerinde "Türkiye" yazılı tişörtlerle salonda yerini alarak genç oyuncu Enes Kanter'e destek verdi. Kanter de maçın ardından kendisini desteklemeye gelenlerle fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

‘Benim için çok büyük moral desteği oldu’

Maçın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kanter, düzenlenen organizasyondan mutluluk duyduğunu vurgulayarak verilen destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Kanter, takımdaki performansına ilişkin bir soru üzerine, Utah Jazz'ın geçen yaz kadrosunu gençleştirdiğini ve birçok deneyimli oyuncuyla yollarını ayırdığını, bu sayede kendisi ve diğer bazı oyuncuların maçlarda daha fazla süre aldığını ifade etti.

Maçlarda oynamaya devam ettikçe performansını geliştirdiğini belirten Kanter, "Bu sayede kendimizi daha çok göstermeye başladık. Utah Jazz'ın da bizden istediği buydu zaten" diye konuştu.

NBA'deki hedeflerine ilişkin soruyu yanıtlayan Kanter, Utah'la bir sene daha kontratının olduğunu hatırlatarak, "Kontrat süreöi doldurduktan sonra duruma göre bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.