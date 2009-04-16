NBA’de Türk damgası

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Hidayet, asist sıralamasında ikinci

ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun ardından play-off'ta mücadele edecek yabancı oyuncuların istatistik sıralamalarında, milli basketbolcular Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu'nun başarısı dikkati çekiyor.Batı Konferansı takımlarından Utah Jazz'da forma giyen Okur, normal sezonu 17 sayı ortalamasıyla kapatarak, play-off'ta mücadele edecek yabancı oyuncular arasında en çok sayı atan 5. oyuncu oldu. Bu kategoride birinciliği, Dallas Mavericks'te oynayan Alman forvet Dirk Nowitzki 25,8 ortalamayla elde ederken, Fransız oyun kurucu Tony Parker da 21,9 ile ikinci sırada yer aldı. Çinli pivot Yao Ming 19,6 ortalamayla üçüncü olurken, İspanyol yıldız Pau Gasol da 18,9 ile bu kategorinin dördüncüsü oldu.Normal sezon sonunda 7,7 ribaunt ortalaması tutturan Okur, bu kategoride ise üçüncülüğü elde etti. Ribaunt sıralamasında Kanadalı pivot Samuel Dalembert 8,6 ortalamayla ilk sırada yer alırken, bu oyuncuyu 8,3 ortalamayla Nowitzki takip etti. Takımının normal sezonda yaptığı 82 karşılaşmada 48 galibiyet ve 34 yenilgi alarak, konferansını 8. sırada tamamlamasında önemli rol oynayan Mehmet Okur, NBA kariyeri boyunca 13,9 sayı ve 7,2 ribaunt ortalamalarını yakaladı.Doğu Konferansı'nda mücadele eden Orlando Magic'in yıldız oyuncusu Hidayet Türkoğlu da play-off'ta yer alacak yabancı oyuncular arasında en çok asist yapan ikinci basketbolcu oldu.Ligde geçen sezon, en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü alan Türkoğlu, normal sezonda yakaladığı 4,9 asist ortalamasıyla bu kategoride ikinciliği elde ederken, Tony Parker 6,9 ile ilk sırada yer aldı. Arjantinli forvet Emanuel Ginobili de 3,6 ortalamayla kendine üçüncülükte yer buldu.Takımı Orlando Magic'in normal sezonu 59 galibiyet 23 yenilgiyle kapatarak, play-off'lara üçüncü sırada girmesinde pay sahibi olan Türkoğlu, 82 maç sonunda 16,9 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamalarını tutturdu.