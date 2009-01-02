NBA'de skandal!..



Dünyanın en profesyonel spor liglerinin başında gelen NBA'de bir skandal yaşandı!



Portland Trail Blazers'ın Salı gecesi evinde son şampiyon Boston Celtics'i 91-86 devirdiği maçta hakemler inanılmaz bir hataya imza attı. Maçın ikinci çeyreğinin bitimine 10.3 saniye kala Blazers forveti Travis Outlaw yaptığı smaçla takımına iki sayı kazandırdı ve hakemler bu basketi geçerli saydı. Ancak o basket esnasında sahada tam 6 Blazers'lı oyuncu vardı!



Durumun farkına varan Celtics forveti Kevin Garnett ve coach Doc Rivers hakemlere itiraz etti. İtirazlar sonucu Blazers'a çalınan teknik faulü Ray Allen sayıya çevirdi ve soyunma odasına 45-40 önde gitti.



Ancak görülen o ki bu olay hakkında birçok şey yazılıp çizilecek. Bakalım NBA yönetiminin bu skandala karşı nasıl bir tavır alacak?



