NBA'de sezonun transferleri

1-Atlanta Hawks





Gelenler:



Mike Woodson –Antrenör (Sözleşme yeniledi),



Maurice Evans, -G- (Serbest),



Randolph Morris –P- (Serbest),



Josh Smith –F- (Sözleşme yeniledi),



Thomas Gardner –G- (Serbest),



Othello Hunter –F- (Serbest),



Flip Murray –G- (Serbest),





Gidenler: Josh Childress –F- (Olympiakos),





X Faktör: Josh Childress'ı Olympiakos'a kaptıran ve Josh Smith'le sözleşme yenilemekte zorlanan Atlanta Hawks, geçtiğimiz sezon Orlando Magic'le birlikte önemli bir çıkış yakalayan Maurice Evans'ı kadrosuna kattı. 2007-2008 sezonunda play-off'larda Boston Celtics'e 7. maçta boyun eğen Hawks'ın çıkışını sürdürebilmesi için Evans'ın yüksek yüzdeli dış atışlara devam etmesi gerekiyor.







2-Boston Celtics





Gelenler:



J.R. Giddens, -G- (Draft),



Bill Walker, -F- (Draft),



Patrick O'Bryant –C- (Serbest),



Tony Allen –G- (Sözleşme yeniledi),



Eddie House –G- (Sözleşme yeniledi),



Darius Miles –F- (Serbest),







Gidenler:





X Faktör: Boston Celtics'in 2007-2008 sezonunda mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahibi olan James Posey'nin tercihini New Orleans Hornets'tan yana kullanmasının ardından ‘Yoncalar' sakatlığı nedeniyle son 2 sezonu kaçıran Darius Miles'la sözleşme imzaladı. 2000 draftında 3. sırada seçilmesine rağmen forma giydiği takımlarda büyük hayal kırıklığı yaratan Miles'ın Posey'nin boşluğunu ne kadar dolduracağı merak konusu.







3-Charlotte Bobcats





Gelenler:



D.J. Augustin -G- (Draft),



Alexis Ajinca -P- (Draft),



Jermareo Davidson –F- (Sözleşme yeniledi),



Ryan Hollins –P- (Sözleşme yeniledi),



Emeka Okafor –P- (Sözleşme yeniledi),



Shannon Brown –G- (Serbest),





Gidenler:

Earl Boykins –G- (Virtus Bologna),

Kyle Weaver –G- (Takas Oklahoma City),





X FAKTÖR: 2007-2008 sezonunda beklentilere cevap veremeyen Emeka Okafor sözleşme yeniledikten sonra sergileyeceği performans takımı büyük ölçüde etkileyecek. Takım içindeki disipline verdiği önemle ön plana çıkan Larry Brown'u takımın başına getiren Bobcats'te, tecrübeli antrenörün Emeka Okafor ve Gerald Wallace gibi genç yıldızlarla kuracağı ilişki başarıda kilit rol oynayacak.







4-Cleveland Cavaliers





Gelenler:



J.J. Hickson -F- (Draft),



Darnell Jackson -F- (Draft),



Daniel Gibson –G- (Sözleşme yeniledi),



Tarence Kinsey –G- (Fenerbahçe Ülker),



Maurice Williams –G- (Takas Milwaukee),



Lorenzen Wright –P- (Serbest),





Gidenler:



Damon Jones –G- (Takas Milwaukee),



Luke Ridnour –G- (Takas Milwaukee),



Adrian Griffin –F- (Takas Milwaukee),



Joe Smith –F- (Takas Oklahoma City),





X FAKTÖR: Geçtiğimiz sezon oyun kurucu pozisyonunda büyük sıkıntı yaşayan Cavaliers, bu sorunu Milwaukee Bucks'ın yıldızlarından Maurice Williams'ı renklerine bağlayarak çözdü. Genç oyun kurucunun takıma ve özellikle de LeBron James'e ne kadar sürede uyum sağlayacağı Cavaliers'ın NBA finallerine ulaşma hedefinde belirleyici bir etken olacak.







5-Chicago Bulls





Gelenler:



Derrick Rose -G- (Draft),



Vinny Del Negro –Antrenör- (Phoenix Suns),



Luol Deng –F- (Sözleşme yeniledi),





Gidenler:



JamesOn Curry –G- (Serbest),



X FAKTÖR:

2007-2008 sezonunda play-off'ların dışında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Chicago Bulls, draftta ilk oyuncuyu seçme hakkını elde ederek yeniden umutlandı. Oyun kurucu pozisyonundaki istikrarsızlığı ortadan kaldırmak için Chicago doğumlu Derrick Rose'u kadrosuna ekleyen Bulls, bu genç yıldız adayının takıma liderlik etmesini bekleyecek.







6-Dallas Mavericks





Gelenler:



Shan Foster, -G- (Draft),



Rick Carlisle –Antrenör- (Serbest)



Gerald Green –G- (Serbest),



Jose Juan Barea –G- (Sözleşme yeniledi),



DeSagana Diop –P- (Serbest),



Antonie Wright –G- (Sözleşme yeniledi),



Keith McLeod –G- (Serbest),



James Singleton –F- (Serbest),



Devean George –F- (Sözleşme yeniledi),







Gidenler:



Avery Johnson –Antrenör- (Serbest)



X FAKTÖR: Pota altında yaşadığı sıkıntı nedeniyle 2007-2008 sezonunda play-off'lara erken veda eden Mavericks, antrenör Avery Johnson'la yollarını ayırdıktan sonra Rick Carlisle anlaştı. Önemli transferler yapmayan Teksas temsilcisi, DeSagana Diop'ı geri alarak pota altını güçlendirdi. Carlisle'ın takımın yıldızları Dirk Nowitzki ve Jason Kidd ile ilişkisi takımın başarısının sınırlarını belirleyecek.







7-Denver Nuggets





Gelenler:



Sonny Weems, -G- (Takas),



Chris Andersen –F- (Serbest),



Renaldo Balkman –F- (Takas New York),



Dahntay Jones –G- (Serbest),



J.R. Smith –G- (Sözleşme yeniledi),





Gidenler:



Marcus Camby –P- (Takas Clippers),



Taurean Green –G- (Takas New York),



Bobby Jones –F- (Takas New York),





X FAKTÖR: Marcus Camby'i takasla Los Angeles Clippers'a gönderen Nuggets, Eduardo Najera'nın da takımdan ayrılmasıyla birlikte en önemli uzunlarını kaybetti. Savunmada yaşadığı problemlerle ön plana çıkan Nuggets, bu boşluğu doldurmak için özel hayatındaki sorunlarıyla ön plana çıkan Chris Andersen'le sözleşme imzaladı. Andersen'in savunmada takımına ne kadar katkı yapacağı merak konusu.







8-Detroit Pistons





Gelenler:



Walter Sharpe, -F- (Takas),



Trent Plaisted, -F- (Takas),



Deron Washington, -F- (Draft),



Michael Curry (Detroit Pistons yardımcı Antrenör),



Will Bynum –G- (Serbest),



Kwame Brown –P- (Serbest),



Rodney Stuckey –G- (Sözleşme yeniledi),



Arron Afflalo –G- (Sözleşme yeniledi),



Walter Herrmann –F- (Sözleşme yeniledi),







Gidenler:



Flip Saunders –Antrenör- (Serbest),





X FAKTÖR: Doğu Konferansı'nın en istikrarlı takımlarından Pistons, NBA finallerine uzanmayı başaramadığı için Flip Saunders'la da yollarını ayırdı. Yardımcı antrenörlerden Michael Curry'i takımın başına getiren basketbol şube başkanı Joe Dumars, 2001 draftında ilk sırada seçildikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaratan Kwame Brown'u kadroya kattı. Problemli oyuncu olarak kabul edilen isimlerden aldığı yüksek verimle NBA'in rehabilitasyon merkezi olarak kabul edilen Pistons, Brown'dan önemli bir adım bekliyor.





9-Golden State Warriors





Gelenler:



Anthony Randolph, -F- (Draft),



Richard Hendrix, -F- (Draft),



Corey Maggette –G- (Serbest),



Ronny Turiaf –F- (Serbest),



Marcus Williams –G- (Takas New Jersey),



Monta Ellis –G- (Sözleşme yeniledi),



Kelenna Azubuike –G- (Sözleşme yeniledi),



Anthony Morrow –G- (Serbest),



Andris Biedrins –P- (Sözleşme yeniledi)







Gidenler:





X FAKTÖR: Baron Davis'i Clippers'a kaptıran Warriors, Los Angeles ekibinin yıldızlarından Corey Maggette'yi renklerine bağladı. Yediğinden fazla atarak maç kazanan Warriors'ın son iki sezon elde ettiği galibiyet yüzdesine ulaşabilmesi için ise, Maggette'nin yıldız oyuncu Davis'in daha önce hücumda üstlenmiş olduğu sorumluluğu üstlenebilmesi gerekiyor.









10-Houston Rockets





Gelenler:



Donte Greene, -F- (Takas)



Joey Dorsey, -F- (Takas),



Maarty Leunen, -F- (Draft),



Brent Barry –G- (Serbest),



Sean Singletary -G- (Takas Sacramento),



Ron Artest –F- (Takas Sacramento),



D.J. Strawberry –G- (Takas Houston)







Gidenler:



Loren Woods –P- (Serbest),



Steve Novak –F- (Takas Clippers),



Bobby Jackson –G- (Takas Sacramento),



Donte Green –F- (Takas Sacramento),



Patrick Ewing Jr. –F- (Takas New York),





X FAKTÖR: Çinli pivot Yao Ming'in yokluğuna rağmen yakaladığı galibiyet serisiyle 2007-2008 sezonuna damgasını vuran ekiplerinden biri olan Houston Rockets, yeni sezon öncesinde önemli bir takasa imza atarak NBA'in hırçın çocuklarından Ron Artest'i takıma kazandırdı. Tecrübeli oyuncunun savunmaya getireceği sertlik ile hücumda yapacağı katkı, Teksas temsilcisinin şampiyonluk adaylarından biri olup olamayacağını belirleyecek.







11-Indiana Pacers





Gelenler:



T.J. Ford -G- (Takas Toronto),



Rasho Nesterovic -P- (Takas Toronto),



Stephan Graham –F- (Sözleşme yeniledi),



Maceo Baston –F- (Takas Toronto),



Roy Hibbert –P- (Takas Toronto),



Jarret Jack –G- (Takas Portland),



Brandon Rush –G- (Takas Portland),



Josh McRoberts –F- (Takas Portland)







Gidenler:



Jermaine O'Neal -P- (Takas),



Nathan Jawai –P- (Takas Toronto),



Jerryd Bayless –G- (Takas Portland),



Iko Idogu –F- (Takas Portland),



X FAKTÖR: Detroit'te yaşanan istenmeyen olayların ardından her geçen sezon daha da kötüye giden Indiana Pacers, sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamayan All-Star oyuncu Jermaine O'Neal'ı takasla Toronto Raptors'a gönderdi. Kanada ekibinden T.J. Ford ve Rasho Nesterovic'i alan Pacers'ın, Jamaal Tinsley'nin istikrarsızlığı nedeniyle oyun kurucu pozisyonunda en fazla güvendiği isim T.J. Ford olacak.







12-Los Angeles Clippers



Gelenler:



Eric Gordon, -G- (Draft),



DeAndre Jordan, -P- (Draft),



Mike Taylor -G- (Takas),



Baron Davis –G- (Serbest),



Marcus Camby –P- (Takas Denver),



Jason Hart –G- (Takas Utah),



Ricky Davis –G- (Serbest),



Brian Skinner –F- (Serbest),



Steve Novak –F- (Takas Houston),



Jason Williams –G- (Serbest),



Paul Davis –F- (Serbest),







Gidenler:



Brevin Knight –G- (Takas Utah),



Dan Dickau –G- (Avellino),





X FAKTÖR: Boş zamanlarını belgesel çekerek değerlendiren Baron Davis'in Hollywood'a daha yakın olma isteği sonunda gerçek oldu. Davis takıma katılmasının ardından yıldız oyuncu Elton Brand'in Philadelphia 76'ers ile sözleşme imzalamasıyla hayal kırıklığı yaşayan Clippers, bu oyuncunun boşluğunu da Marcus Camby gibi ligin en iyi savunma yapan isimlerinden biriyle doldurdu. Los Angeles Lakers'ın gölgesinde kalan Clippers, Baron Davis önderliğinde Los Angeles'a raket getirecek.







13-Los Angeles Lakers



Gelenler:



Joe Crawford, -G- (Draft),



Sasha Vujacic –G- (Sözleşme yeniledi),



Dwyane Mitchell –G- (Serbest),



Josh Powell –F- (Serbest),



Sun Yue –G- (Serbest),







Gidenler:



X FAKTÖR: Fransız oyuncu Ronny Turiaf'ın Warriors ile el sıkışmasıyla pota altında kan kaybeden 2007-2008 sezonunun finalisti Lakers, pota altını rotasyonunu genişletmek için Josh Powell'ı renklerine bağladı. Sakatlığını nedeniyle geçtğimiz sezonun büyük bölümünü kenarda geçiren Andrew Bynum'ın pota altında sergileyeceği performans, Lakers'ın başarısında kilit rol oynayacak.





14-Memphis Grizzlies



Gelenler:



O.J. Mayo -G- (Takas Minnesota),



Marko Jaric –G- (Takas Minnesota),



Greg Buckner –G- (Takas Minnesota),



Antoine Walker –F- (Takas Minnesota),



Darrel Arthur –F- (Draft),



Marc Gasol –P- (Akasvayu Girona),



Hamed Haddadi –P- (Serbest),





Gidenler:



Aaron McKie (Serbest),



Juan Carlos Navarro, -G- (Barcelona),



Mike Miller –F- (Takas Minnesota),



Brian Cardinal –F- (Takas Minnesota),



Jason Collins –P- (Takas Minnesota)





X FAKTÖR: NBA'in hayal kırıklığı yaratan ekiplerinin başında gelen Memphis Grizzlies, Mike Miller gibi ligin en önemli skorerlerinden birini Timberwolves'a gönderirken, Antoine Walker, Marco Jaric ve 2008 draftının üç numarası O.J. Mayo'yu kadrosuna ekledi. Olağanüstü yeteneklerinden çok saha dışında yaşadığı problemlerle gündeme gelen Mayo'nun takıma ne kadar katkı yapacağı büyük merak konusu.





15-Miami Heat



Gelenler:



Michael Beasley -F- (Draft),



Mario Chalmers, -G- (Takas Minnesota),



David Padgett –P- (Serbest),



Jason Richards –G- (Serbest),



James Jones –F- (Serbest),



Yakhouba Diawara –F- (Serbest),



Dorell Wright –G- (Sözleşme yeniledi),



Jamaal Magloire –P- (Serbest),







Gidenler:



Alexander Johnson –G- (Serbest),



Bobby Jones –F- (Serbest),



Stephane Lasme –F- (Serbest)





X FAKTÖR: 2007-2008 sezonunu en düşük galibiyet yüzdesiyle noktalayan Miami Heat, geçtiğimiz sezon gördüğü kabusu bir kez daha görmek istemiyor. Dwyane Wade'in Pekin Olimpiyatları'nda sergilediği performansla umutlanan Heat, 2008 draftının iki numaralı ismi Michael Beasley'nin Wade-Marion ikilisine katılmasıyla üst sıralar için mücadele etmenin hesaplarını yapıyor.





16-Milwaukee Bucks



Gelenler:



Joe Alexander -G- (Draft),



Luc Mbah a Moute, -F- (Draft),



Richard Jefferson –F- (Takas New Jersey),



Andrew Bogut –P- (Sözleşme yeniledi),



Tyronn Lue –G- (Serbest),



Malik Allen –F- (Serbest),



Damon Jones –G- (Takas Cleveland),



Luke Ridnour –G- (Takas Cleveland),



Adrian Griffin –F- (Takas Cleveland),



Francisco Elson –P- (Serbest),



Scott Skiles –Antrenör– (Serbest)





Gidenler:



Yi Jianlian –F- (Takas New Jersey Nets),



Bobby Simmons –F- (Takas New Jersey Nets),



Maurice Williams –G- (Takas Cleveland),



Dasmond Mason –G- (Takas Oklahoma City),





X FAKTÖR: Yaz döneminin en hareketli takımlarından Bucks, Maurice Williams gibi önemli bir ismi kaybetmesine rağmen yıldız oyuncu Richard Jefferson'ı kadrosuna kattı. New Jersey'de Jason Kidd ve Vince Carter'ın liderliği altında görev oyuncusu rolüne bürünen Jefferson, Bucks'ın saha içindeki liderliğini üstelenecek. Yıldız oyuncunun yeni rolündeki başarısı ise, takımın nereye kadar ilerleyeceğini belirleyecek etkenlerden biri olacak.





17-Minnesota Timberwolves





Gelenler:



Kevin Love, -F- (Draft),



Nikola Pekovic, -P- (Draft),



Mike Miller –F- (Takas Memphis),



Brian Cardinal –F- (Takas Memphis),



Jason Collins –P- (Takas Minnesota),



Rodney Carney –G- (Takas Philadelphia),



Calvin Booth –C- (Takas Philadelphia),



Craig Smith –F- (Sözleşme yeniledi),



Sebastian Telfair –G- (Sözleşme yeniledi),



Ryan Gomes –F- (Sözleşme yeniledi),







Gidenler:



O.J. Mayo -G- (Takas Memphis),



Marko Jaric –G- (Takas Memphis),



Greg Buckner –G- (Takas Memphis),



Antonie Walker –F- (Takas Memphis),





X FAKTÖR: UCLA'in pas verebilme ve dışardan skor üretebilme özellikleriyle ön plana çıkan pivotu Kevin Love'u takasla Memphis'ten alan Timberwolves, ligin en iyi şutörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Miller'la kadrosunu güçlendirdi. Miller'ın genç oyunculardan kurulu Timberwolves'a yapacağı liderlik, takımın NBA'deki yerini belirleyecek.





18-New Orleans Hornets





Gelenler:



Byron Scott –Antrenör- (Sözleşme yeniledi),



Chris Paul -G- (Sözleşme yeniledi),



James Posey –F- (Serbest),



Ryan Bowen –F- (Sözleşme yeniledi),



Devin Brown –G- (Serbest),



Sean Marks –F- (Serbest),







Gidenler:



X FAKTÖR: 2007-2008 sezonunda Güneybatı Grubu'nu ilk sırada noktalayarak büyük bir başarıya imza atan New Orleans Hornets, bu önemli başarının mimarlarından Chris Paul ve Byron Scott ile sözleşme yeniledi. Celtics'in mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahibi olan James Posey'le daha da güçlenen Hornets, tecrübeli ismin katılımıyla NBA finallerine kadar uzanmayı planlıyor.







20-New Jersey Nets





Gelenler:



Brook Lopez -P- (Draft)



Ryan Anderson -F- (Draft),



Chris Douglas-Roberts -G- (Draft),



Yi Jianlian –F- (Takas Milwaukee),



Bobby Simmons –F- (Takas Milwaukee),



Jarvis Hayes –G- (Serbest),



Eduardo Najera –F- (Serbest),



Keyon Dooling –G- (Takas Orlando),







Gidenler:



Richard Jefferson –F- (Milwaukee Bucks),



Bostjan Nachbar –F- (Dinamo Moskova),



Marcus Williams –G- (Takas Golden State),



Nenad Krstic –P- (Triumph Moskova),





X FAKTÖR: Jason Kidd'in geçtiğimiz sezonun ortasında takımdan ayrılmasıyla birlikte takımı gençleştirme kararı alan Nets, Richard Jefferson'ı Milwaukee Bucks'a göndererek Çinli Yi Jianlian ile Bobby Simmons'ı renklerine bağladı. Bu iki ismin takıma yapacağı katkı, Nets'in galibiyet yüzdesinde önemli rol oynayacak.





19-New York Knicks



Gelenler:



Danilo Gallinari -F- (Draft),



Mike D'Antoni -Antrenör- (Phoenix),



Chris Duhon -G- (Serbest),



Anthony Roberson -G- (Serbest),



Patrick Ewing Jr. –F- (Takas Houston),







Gidenler:



Isiah Thomas –Antrenör- (Serbest),



Renaldo Balkman –F- (Takas Denver),







X FAKTÖR: NBA'in en büyük pazarlarından biri olmasına rağmen uzun süredir beklenen başarıdan çok uzak bir görüntü çizen New York, Isiah Thomas ile yollarını ayırdıktan sonra Phoenix Suns'ın tecrübeli antrenörü Mike D'Antoni'yle anlaşarak kan değişikliğine gitti. 2008 draftında tericihini italyan oyuncu Danilo Gallinari'den yana kullanan Knicks, önemli transferler yapmamasına rağmen kan değişikliğiyle zirveye oynayan bir takım olmak istiyor.





21-Okhaloma City Thunders





Gelenler:



Russell Westbrook –G- (Draft),



Serge Ibaka -F- (Draft),



D.J. White, -F- (Takas),



DeVon Hardin -P- (Draft),



Sasha Kaun -P- (Draft),



Joe Smith –F- (Takas Cleveland),



Kyle Weaver –G- (Sözleşme yeniledi)







Gidenler:





X FAKTÖR: Seattle'dan Oklahoma City'e taşınarak büyük bir değişim yaşayan takım, 2007-2008 sezonunun en iyi çaylağı Kevin Durant'ın etrafında yeni bir yapılanma sürecine girdi. 2008 draftında Russell Westbrook gibi önemli isimleri kadrosuna ekleyen Oklahoma City, Joe Smtih gibi tecrübeli isimleri de takıma kazandırarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.



22-Orlando Magic





Gelenler:



Courtney Lee -G- (Draft),



Mickael Pietrus –F- (Serbest),



Anthony Johnson –G- (Serbest),



Adonal Foyle –P- (Sözleşme yeniledi),







Gidenler:



James Agustine –F- (Serbest),



Keyon Dooling –G- (Takas New Jersey),



Carlos Arroyo –G- (Maccabi Tel-Aviv),





X FAKTÖR: Hidayet Türkoğlu'nun yakaladığı olağanüstü çıkış, Stan Van Gundy ile Rashard Lewis'in takıma katılımıyla birlikte geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nın üç büyük takımı Boston Celtics, Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers'a meydan okuyan Magic, en büyük sıkıntıyı oyun kurucu pozisyonunda yaşadı. Arroyo ve Dooling ile yollarını ayıran Florida temsilcisi, Anthony Johnson ve 2008 draftında seçtiği Courtney Lee'ye güveniyor. Mickael Pietrus'u da renklerine bağlayan Magic, Fransız oyuncunun takıma hem savunmada hem de hücumda üst düzey katkı yapmasını bekliyor.





23-Philadelphia 76'ers







Gelenler:



Marreese Speights -F- (Draft),



Andre Iguodala –G- (Sözleşme yeniledi),



Louis Williams –G- (Sözleşme yeniledi),



Elton Brand –F- (Serbest),



Royal Ivey –G- (Serbest),



Kareem Rush –G- (Serbest),



Theo Ratliff –P- (Serbest),



Donyell Marshall –F- (Serbest),







Gidenler:



Rodney Carney –G- (Takas Minnesota),



Calvin Booth –P- (Takas Minnesota),





X FAKTÖR: Kadrosunda yıldız isimler bulunmamasına karşın geçtiğimiz sezon play-off'lara kalmayı başaran Philadelphia 76'ers, All-Star oyuncu Elton Brand'i kadrosuna ekleyerek çok daha iddialı bir takım haline geldi. 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üretmekte zorluk çeken 76'ers, tecrübeli şutör Donyell Marshall'ı renklerine bağladı. Elton Brand'ın sergileyeceği performans, 76'ers'ın elde edeceği başarıda kilit rol oynayacak.





24-Phoenix Suns





Gelenler:



Robin Lopez -F- (Draft),



Goran Dragic -G- (Takas),



Terry Porter –Antrenör- (Detroit yardımcı antrenör),



Louis Amundson –F- (Serbest),



Sean Singletary –G- (Takas Houston),



Matt Barnes –F- (Serbest),







Gidenler:



Mike D'Antoni (New York Knicks),



Gordan Giricek –F- (Fenerbahçe Ülker),



D.J. Strawberry –G- (Takas Houston)





X FAKTÖR: Mike D'Antoni'nin New York Knicks'le anlaşmasıyla birlikte radikal bir karar alarak Detroit Pistons'ın yardımcı antrenörlerinden Terry Porter'ı takımın başına getiren Phoenix Suns, Warriors'la sözleşmesi sona eren Matt Barnes'ı kadrosuna kattı. Suns'ın en hücumdaki en önemli silahlarından biri de Barnes olacak.







25-Portland Trail Blazers





Gelenler:



Nicolas Batum -F- (Takas),



Rudy Fernandez –G- (Joventut Badalona),



Jerryd Bayless –G- (Takas Indiana),



Ike Diogu –F- (Takas Indiana),



Luke Jackson –G- (Serbest),



Jamaal Tatum –G- (Serbest),



Steven Hill –P- (Serbest),







Gidenler:



Jarret Jack –G- (Takas Indiana),



Brandon Rush –G- (Takas Indiana),



Josh McRoberts –F- (Takas Indiana),





X FAKTÖR: 2007-2008 sezonuna iyi bir başlangıç yapmasına rağmen play-off'lara kalmayı başaramayan Portland Trail Blazers, Pekin Olimpiyatları finalinde ABD karşısında olağanüstü bir performans sergileyen Rudy Fernandez'le sözleşme imzaladı. Blazers'ı bi üst seviyeye taşıması beklenen oyuncu ise kuşkusuz 2007 draftının 1 numaralı ismi Greg Oden olacak. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon forma giyemeyen genç yıldız, performansı en çok merak eden isimlerin başında geliyor.





26-Sacramento Kings





Gelenler:



Jason Thompson -F- (Draft),



Beno Udrih –G- (Sözleşme yeniledi),



Bobby Brown –G- (Serbest),



Bobby Jackson –G- (Takas Houston),



Donte Greene –F- (Takas Houston),







Gidenler:



Ron Artest –F- (Takas Houston),



Patrick Ewing Jr. –F- (Takas Houston),



X FAKTÖR: San Antonio Spurs'ten geldikten sonra küllerinden doğan Beno Udrih, 2007-2008 sezonunda genç yıldız Kevin Martin'le birlikte Kings'i sürükleyen isimlerinden biri oldu. Artest'in de takımdan ayrılmasıyla birlikte, Sloven oyun kurucunun takım içindeki sorumluluğu yeni sezonda daha fazla olacak. Efsane kadronun üyelerinden Bobby jackson'ı Artest takasıyla geri alan Kings'in en önemli kozları, kuşkusuz yine Kevin Martin ile Beno Udrih.







27-San Antonio Spurs





Gelenler:



George Hill -G- (Draft)



Malik Hairston, -G- (Takas),



James Gist, -F- (Draft),



Roger Mason –G- (Serbest),



Kurt Thomas –F- (Sözleşme yeniledi),



Anthony Tolliver –F- (Serbest),



Michael Finley –G- (Sözleşme yeniledi),







Gidenler:





X FAKTÖR: NBA'in en istikrarlı kulüplerinin başında gelen San Antonio Spurs, oyuncuların yaşlandığı yönündeki eleştirilere kulak asmadı. Önemli transferlere imza atmayan Spurs, tecrübeli isimler Michael Finley ve Kurt Thomas'la sözleşme yeniledi. 2008 draftında seçtiği George Hill, Malik Hairston gibi isimlere güveniyor.





28-Utah Jazz





Gelenler:



Kosta Koufos -P- (Draft),



Ante Tomic -P- (Draft),



Tadija Dragicevic, -F- (Draft),



Paul Millsap –F- (Sözleşme yeniledi),



Deron Williams –G- (Sözleşme yeniledi),



Brevin Knight –G- (Takas Clippers),



C.J. Miles –G- (Sözleşme yeniledi),





Gidenler:



Jason Hart –G- (Takas Clippers),





X FAKTÖR: 2007-2008 sezonunda Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers'a takılan Utah Jazz, Deron Williams, Paul Millsap ve C.J. Miles gibi önemli oyuncularıyla sözleşme yenileyen Jazz, kadroda önemli bir değişiklik yapmadı. 2008 draftında pota altına takviye yapmayı tercih eden Jazz, Ante Tomic ve Kosta Koufas'la sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyun kurucu Brevin Knight'ı da renklerine bağlayan Jazz, geç oyuncuların daha fazla katkı yapmaya başlamasıyla NBA finali oynamanın planlarını yapıyor.





29-Toronto Raptors





Gelenler:



Jermaine O'Neal -P- (Takas Indiana),



Jamario Moon –F- (sözleşme yeniledi),



Hassan Adams –G- (Serbest),



Nathan Jawai –P- (Takas Indiana),



Jose Manuel Calderon –G- (Sözleşme yeniledi),



Roko Leni Ukic –G- (Serbest),



Willie Solomon –G- (Fenerbahçe Ülker),







Gidenler:



T.J. Ford -G- (Takas Indiana),



Rasho Nesterovic -P- (Takas Indiana),



Jorge Garbajosa –F- (Khimki),



Carlos Delfino –F- (Khimki),



Roy Hibbert –P- (Takas Indiana)





X FAKTÖR: Avrupa tabanlı bir takım olarak değerlendirilen Toronto Raptors, oyun kurucu pozisyonunu İspanyol Jose Manuel Calderon'a emanet ederken, All-Star oyuncu Jermaine O'Neal'ı kadrosuna kattı. Sakatlığı nedeniyle 2007-2008 sezonunun büyük bölümünü kenarda geçiren yıldız oyuncunun Kanada temsilcisinde sergileyeceği performans, büyük merak konusu.







30-Washington Wizards



Gelenler:



JaVale McGee -P- (Draft),



Antawn Jamison –F- (Sözleşme yeniledi),



Dee Brown –G- (Serbest),



Gilbert Arenas –G- (Sözleşme yeniledi),







Gidenler:



X FAKTÖR: Gilbert Arenas ve Antawn Jamison ile sözleşme yenileyerek takımın en önemli iki ismini kadroda tutmayı başaran Wizards, geçtiğimiz sezon Galatasaray Cafe Crown'da forma giyen Dee Brown'la anlaştı. Roger Mason'la sözleşme yenileyemeyen başkent ekibinde belirleyici faktör, sakatlıklar olacak.