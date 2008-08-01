NBA'de serbest kalan oyuncular

Tempo24-
NBA'de 2007-2008 sezonunun sona ermesiyle birlikte Josh Smith, Emeka Okafor, Ben Gordon ve Andre Iguodala gibi isimler serbest kaldı.
Atlanta Hawks
Kısıtlamalı: Josh Childress, Jeremy Richardson, Josh Smith
Kısıtlamasız: Salim Stoudamire, Mario West
Boston Celtics
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Tony Allen, P.J. Brown, Sam Cassell, Eddie House, Scot Pollard
Charlotte Bobcats
Kısıtlamalı: Ryan Hollins, Emeka Okafor
Kısıtlamasız: Derek Anderson, Earl Boykins, Othella Harrington
Chicago Bulls
Kısıtlamalı: Luol Deng, Demetris Nichols, Ben Gordon
Kısıtlamasız: Shannon Brown, Chris Duhon
Cleveland Cavaliers
Kısıtlamalı: Delonte West
Kısıtlamasız: Devin Brown, Dwayne Jones
Dallas Mavericks
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Malik Allen, Devean George, Juwan Howard, Jamaal Magloire
Denver Nuggets
Kısıtlamalı: J.R. Smith
Kısıtlamasız: Yakhouba Diawara
Detroit Pistons
Kısıtlamalı: Alex Acker
Kısıtlamasız: Juan Dixon, Walter Herrmann, Lindsey Hunter, Theo Ratliff
Golden State Warriors
Kısıtlamalı: Kelenna Azubuike, Andris Biedrins, Monta Ellis
Kısıtlamasız: Matt Barnes, Austin Croshere
Houston Rockets
Kısıtlamalı: Carl Landry
Kısıtlamasız: Dikembe Mutombo
Indiana Pacers
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: David Harrison, Andre Owens, Flip Murray, Kareem Rush
Los Angeles Clippers
Kısıtlamalı: Nick Fazekas, Marcus Williams
Kısıtlamasız: Paul Davis, Quinton Ross
Los Angeles Lakers
Kısıtlamalı: Ronny Turiaf (Golden State ile imzaladı), Sasha Vujacic
Kısıtlamasız: DJ Mbenga, Ira Newble
Memphis Grizzlies
Kısıtlamalı: Juan Carlos Navarro
Kısıtlamasız: Andre Brown, Kwame Brown, Casey Jacobsen
Miami Heat
Kısıtlamalı: Chris Quinn, Kasib Powell, Dorell Wright
Kısıtlamasız: Blake Ahearn, Earl Barron, Ricky Davis, Alonzo Mourning, Jason Williams
Milwaukee Bucks
Kısıtlamalı: Ersan Ilyasova
Kısıtlamasız: Royal Ivey, Michael Ruffin, Awvee Storey, Jake Voskuhl
Minnesota Timberwolves
Kısıtlamalı: Ryan Gomes, Craig Smith, Chris Richard
Kısıtlamasız: Michael Doleac, Kirk Snyder, Sebastian Telfair
New Jersey Nets
Kısıtlamalı: Nenad Krstic
Kısıtlamasız: Darrell Armstrong, Bostjan Nachbar
New Orleans Hornets
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Chris Andersen, Ryan Bowen, Jannero Pargo, Bonzi Wells
New York Knicks
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Fred Jones, Randolph Morris
Oklahoma City
Kısıtlamalı: Robert Swift
Kısıtlamasız: Ronald Dupree, Francisco Elson, Mickael Gelabale
Orlando Magic
Kısıtlamalı: James Augustine
Kısıtlamasız: Carlos Arroyo, Keyon Dooling, Maurice Evans, Adonal Foyle, Pat Garrity
Philadelphia 76ers
Kısıtlamalı: Andre Iguodala, Louis Williams
Kısıtlamasız: Yok
Phoenix Suns
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Gordan Giricek, Linton Johnson, Sean Marks, Eric Piatkowski, Brian Skinner
Portland Trail Blazers
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Von Wafer
Sacramento Kings
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Lorenzen Wright
San Antonio Spurs
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Michael Finley, Robert Horry, DerMarr Johnson, Damon Stoudamire, Kurt Thomas
Toronto Raptors
Kısıtlamalı: Carlos Delfino
Kısıtlamasız: Primoz Brezec
Utah Jazz
Kısıtlamalı: Dee Brown (Wizards ile imzaladı), C.J. Miles
Kısıtlamasız: Yok
Washington Wizards
Kısıtlamalı: Yok
Kısıtlamasız: Yok