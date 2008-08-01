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Spor

NBA'de serbest kalan oyuncular

NBA'de 2007-2008 sezonunun tamamlanmasının ardından serbest kalan oyuncuların listesi...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA'de 2007-2008 sezonunun sona ermesiyle birlikte Josh Smith, Emeka Okafor, Ben Gordon ve Andre Iguodala gibi isimler serbest kaldı.


Atlanta Hawks

Kısıtlamalı: Josh Childress, Jeremy Richardson, Josh Smith

Kısıtlamasız: Salim Stoudamire, Mario West

Boston Celtics

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Tony Allen, P.J. Brown, Sam Cassell, Eddie House, Scot Pollard

Charlotte Bobcats

Kısıtlamalı: Ryan Hollins, Emeka Okafor

Kısıtlamasız: Derek Anderson, Earl Boykins, Othella Harrington

Chicago Bulls

Kısıtlamalı: Luol Deng, Demetris Nichols, Ben Gordon

Kısıtlamasız: Shannon Brown, Chris Duhon

Cleveland Cavaliers

Kısıtlamalı: Delonte West

Kısıtlamasız: Devin Brown, Dwayne Jones

Dallas Mavericks

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Malik Allen, Devean George, Juwan Howard, Jamaal Magloire

Denver Nuggets

Kısıtlamalı: J.R. Smith

Kısıtlamasız: Yakhouba Diawara

Detroit Pistons

Kısıtlamalı: Alex Acker

Kısıtlamasız: Juan Dixon, Walter Herrmann, Lindsey Hunter, Theo Ratliff

Golden State Warriors

Kısıtlamalı: Kelenna Azubuike, Andris Biedrins, Monta Ellis

Kısıtlamasız: Matt Barnes, Austin Croshere

Houston Rockets

Kısıtlamalı: Carl Landry

Kısıtlamasız: Dikembe Mutombo

Indiana Pacers

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: David Harrison, Andre Owens, Flip Murray, Kareem Rush

Los Angeles Clippers

Kısıtlamalı: Nick Fazekas, Marcus Williams

Kısıtlamasız: Paul Davis, Quinton Ross

Los Angeles Lakers

Kısıtlamalı: Ronny Turiaf (Golden State ile imzaladı), Sasha Vujacic

Kısıtlamasız: DJ Mbenga, Ira Newble

Memphis Grizzlies

Kısıtlamalı: Juan Carlos Navarro

Kısıtlamasız: Andre Brown, Kwame Brown, Casey Jacobsen

Miami Heat

Kısıtlamalı: Chris Quinn, Kasib Powell, Dorell Wright

Kısıtlamasız: Blake Ahearn, Earl Barron, Ricky Davis, Alonzo Mourning, Jason Williams

Milwaukee Bucks

Kısıtlamalı: Ersan Ilyasova

Kısıtlamasız: Royal Ivey, Michael Ruffin, Awvee Storey, Jake Voskuhl

Minnesota Timberwolves

Kısıtlamalı: Ryan Gomes, Craig Smith, Chris Richard

Kısıtlamasız: Michael Doleac, Kirk Snyder, Sebastian Telfair

New Jersey Nets

Kısıtlamalı: Nenad Krstic

Kısıtlamasız: Darrell Armstrong, Bostjan Nachbar

New Orleans Hornets

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Chris Andersen, Ryan Bowen, Jannero Pargo, Bonzi Wells

New York Knicks

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Fred Jones, Randolph Morris

Oklahoma City

Kısıtlamalı: Robert Swift

Kısıtlamasız: Ronald Dupree, Francisco Elson, Mickael Gelabale

Orlando Magic

Kısıtlamalı: James Augustine

Kısıtlamasız: Carlos Arroyo, Keyon Dooling, Maurice Evans, Adonal Foyle, Pat Garrity

Philadelphia 76ers

Kısıtlamalı: Andre Iguodala, Louis Williams

Kısıtlamasız: Yok

Phoenix Suns

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Gordan Giricek, Linton Johnson, Sean Marks, Eric Piatkowski, Brian Skinner

Portland Trail Blazers

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Von Wafer

Sacramento Kings

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Lorenzen Wright

San Antonio Spurs

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Michael Finley, Robert Horry, DerMarr Johnson, Damon Stoudamire, Kurt Thomas

Toronto Raptors

Kısıtlamalı: Carlos Delfino

Kısıtlamasız: Primoz Brezec

Utah Jazz

Kısıtlamalı: Dee Brown (Wizards ile imzaladı), C.J. Miles

Kısıtlamasız: Yok

Washington Wizards

Kısıtlamalı: Yok

Kısıtlamasız: Yok

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