NBA'de serbest kalan oyuncular

NBA'de 2007-2008 sezonunun sona ermesiyle birlikte Josh Smith, Emeka Okafor, Ben Gordon ve Andre Iguodala gibi isimler serbest kaldı.





Atlanta Hawks



Kısıtlamalı: Josh Childress, Jeremy Richardson, Josh Smith



Kısıtlamasız: Salim Stoudamire, Mario West



Boston Celtics



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Tony Allen, P.J. Brown, Sam Cassell, Eddie House, Scot Pollard



Charlotte Bobcats



Kısıtlamalı: Ryan Hollins, Emeka Okafor



Kısıtlamasız: Derek Anderson, Earl Boykins, Othella Harrington



Chicago Bulls



Kısıtlamalı: Luol Deng, Demetris Nichols, Ben Gordon



Kısıtlamasız: Shannon Brown, Chris Duhon



Cleveland Cavaliers



Kısıtlamalı: Delonte West



Kısıtlamasız: Devin Brown, Dwayne Jones



Dallas Mavericks



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Malik Allen, Devean George, Juwan Howard, Jamaal Magloire



Denver Nuggets



Kısıtlamalı: J.R. Smith



Kısıtlamasız: Yakhouba Diawara



Detroit Pistons



Kısıtlamalı: Alex Acker



Kısıtlamasız: Juan Dixon, Walter Herrmann, Lindsey Hunter, Theo Ratliff



Golden State Warriors



Kısıtlamalı: Kelenna Azubuike, Andris Biedrins, Monta Ellis



Kısıtlamasız: Matt Barnes, Austin Croshere



Houston Rockets



Kısıtlamalı: Carl Landry



Kısıtlamasız: Dikembe Mutombo



Indiana Pacers



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: David Harrison, Andre Owens, Flip Murray, Kareem Rush



Los Angeles Clippers



Kısıtlamalı: Nick Fazekas, Marcus Williams



Kısıtlamasız: Paul Davis, Quinton Ross



Los Angeles Lakers



Kısıtlamalı: Ronny Turiaf (Golden State ile imzaladı), Sasha Vujacic



Kısıtlamasız: DJ Mbenga, Ira Newble



Memphis Grizzlies



Kısıtlamalı: Juan Carlos Navarro



Kısıtlamasız: Andre Brown, Kwame Brown, Casey Jacobsen



Miami Heat



Kısıtlamalı: Chris Quinn, Kasib Powell, Dorell Wright



Kısıtlamasız: Blake Ahearn, Earl Barron, Ricky Davis, Alonzo Mourning, Jason Williams



Milwaukee Bucks



Kısıtlamalı: Ersan Ilyasova



Kısıtlamasız: Royal Ivey, Michael Ruffin, Awvee Storey, Jake Voskuhl



Minnesota Timberwolves



Kısıtlamalı: Ryan Gomes, Craig Smith, Chris Richard



Kısıtlamasız: Michael Doleac, Kirk Snyder, Sebastian Telfair



New Jersey Nets



Kısıtlamalı: Nenad Krstic



Kısıtlamasız: Darrell Armstrong, Bostjan Nachbar



New Orleans Hornets



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Chris Andersen, Ryan Bowen, Jannero Pargo, Bonzi Wells



New York Knicks



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Fred Jones, Randolph Morris



Oklahoma City



Kısıtlamalı: Robert Swift



Kısıtlamasız: Ronald Dupree, Francisco Elson, Mickael Gelabale



Orlando Magic



Kısıtlamalı: James Augustine



Kısıtlamasız: Carlos Arroyo, Keyon Dooling, Maurice Evans, Adonal Foyle, Pat Garrity



Philadelphia 76ers



Kısıtlamalı: Andre Iguodala, Louis Williams



Kısıtlamasız: Yok



Phoenix Suns



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Gordan Giricek, Linton Johnson, Sean Marks, Eric Piatkowski, Brian Skinner



Portland Trail Blazers



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Von Wafer



Sacramento Kings



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Lorenzen Wright



San Antonio Spurs



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Michael Finley, Robert Horry, DerMarr Johnson, Damon Stoudamire, Kurt Thomas



Toronto Raptors



Kısıtlamalı: Carlos Delfino



Kısıtlamasız: Primoz Brezec



Utah Jazz



Kısıtlamalı: Dee Brown (Wizards ile imzaladı), C.J. Miles



Kısıtlamasız: Yok



Washington Wizards



Kısıtlamalı: Yok



Kısıtlamasız: Yok