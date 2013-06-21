NBA'de şampiyon yine Miami Heat

NBA'de uzun yıllar unutulmayacak final serisinde, şampiyon Miami Heat oldu... Serinin 7. maçında San Antonio Spurs'ü 95-88 mağlup eden Miami Heat, üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti. Sahanın yıldızı, 37 sayıyla oynayan ve MVP seçilen LeBron James oldu.



NBA'de final serisinin yedinci ve son maçında Miami ile San Antonio Spurs, American Airlines Arena'da şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Uzun yıllar unutulmayacak 6'ncı maçın ardından, NBA'in en büyüğü olmak için karşı karşıya gelen Batı ve Doğu Konferansı şampiyonları, tüm basketbolseverlere yine muhteşem bir heyecan yaşattılar. Salondan 95-88 galip ayrılan Miami Heat, üst üste 2. ve tarihindeki 3. şampiyonluğunu kazandı.

Maçın ilk bölümünde konuk takım San Antonio Spurs daha etkiliydi. Miami'nin top kayıplarını iyi değerlendiren San Antonio, ilk çeyreğin 6 dakikasını 11-4 önde geçti.

Fakat ilerleyen dakikalarda ev sahibinde LeBron ve Wade'in sayıları, farkın açılmasına engel oldu. Birinci periyodun son bölümünde ise Shane Battier'in üst üste üçlükleriyle Miami, ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Dwyane Wade'in isabetli şutlarıyla başlayan Miami karşısında San Antonio, daha organize bir basketbolla dengeyi kurdu. Fakat LeBron James'in de devreye girmesiyle Miami Heat, devreye 5 dakika kala 33-27 öne geçti.

Miami Heat, ilk yarı sonunda soyunma odasına 46-44 önde gitmeyi başardı.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. San Antonio, Kawhi Leonard'ın sayılarıyla skora tutunurken, Miami'de Mario Chalmers bu bölümde takımını sırtladı.

Periyodun sonlarına LeBron'un üst üste kaydettiği üç sayılık atışlara rağmen San Antonio, oyundan kopmadı ve 3. çeyreğin son 2 dakikasına 65-64 önde girdi.

Son periyoda girilirken, tam çeyreğin sonunda Mario Chalmers'ın üçlüğü, Miami'nin final periyoduna 72-71 önde girmesini sağladı.

Final periyoduna ise iyi başlayan Miami oldu. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi, Wade ve LeBron'un yüksek yüzdeli şut isabetleriyle skor avantajını eline geçirdi. Miami, maçın son 5 dakikasına girilirken, 83-77 öndeydi.

Finalin son 2 dakikası, adeta nefesleri kesti. Miami'nin kaçırdığı kritik şutlara karşılık, bitime 40 saniye kala Tim Duncan da hayati öneme sahip bir atıştan yararlanamadı.

Miami Heat, kalan saniyelerde hata yapmadı ve salondan 95-88 galip ayrılarak, taraftarının önünde şampiyonluğu kutladı.



MVP Lebron James



Miami'de LeBron James'in 37 sayı ve 12 ribaundluk performası, şampiyonluğun önemli faktörüydü. LeBron bu performansıyla MVP de seçildi.

Wade de 23 sayıyla LeBron'a yardımcı olurken, bu maçın en büyük sürprizi 18 sayı kaydeden Shane Battier'den geldi.

San Antonio'da Tim Duncan'ın 24 sayı ve 12 ribaundu mağlubiyete engel olamadı.