NBA’de play-off eşleşmeleri belli oldu

ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2008-2009 "normal sezon"u, TSİ bu sabaha karşı yapılan 14 maçla tamamlanırken, play-off'un ilk turundaki eşleşmeler belli oldu.



NBA'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Doğu ve Batı Konferansı'ndan toplam 16 takım, play-off'un ilk turundan itibaren, turu geçebilmek için 4 galibiyet sayısına ulaşmaya çalışacak. Play-off'un ilk tur ilk maçları, 19 Nisan Pazar günü TSİ sabaha karşı yapılacak.



Ligde, normal sezonun en başarılı ekibi, Merkez Grubu lideri Cleveland Cavaliers oldu. Cavaliers, 82 maçta 66 galibiyete ulaşarak, yüzde 80,5'lik bir galibiyet yüzdesi yakaladı.



Play-off'un ilk turundaki eşleşmeler ve ilk tur ilk maçlarının tarihleri şöyle belirlendi:



Doğu Konferansı

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Cleveland Cavaliers (1) - Detroit Pistons (8) (19 Nisan Pazar TSİ sabaha karşı)

Boston Celtics (2) - Chicago Bulls (7) (19 Nisan Pazar TSİ sabahakarşı)

Orlando Magic (3) - Philadelphia 76'ers (6) (20 Nisan Pazartesi TSİ sabaha karşı)

Atlanta Hawks (4) - Miami Heat (5) (20 Nisan Pazartesi TSİ sabahakarşı)



Batı Konferansı

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Los Angeles Lakers (1) - Utah Jazz (8) (20 Nisan Pazartesi TSİ sabaha karşı)

Denver Nuggets (2) - New Orleans Hornets (7) (20 Nisan Pazartesi TSİ sabaha karşı)

San Antonio Spurs (3) - Dallas Mavericks (6) (19 Nisan Pazar TSİ sabaha karşı)

Portland Trail Blazers (4) - Houston Rockets (5) (19 Nisan Pazar TSİ sabaha karşı)

