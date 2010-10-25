-NBA'DE PERDE AÇILIYOR ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2010-2011 sezonu, TSİ 27 Ekim'de 02.30'da oynanacak Boston Celtics-Miami Heat maçıyla başlıyor. ABD saatiyle 26 Ekim'de başlayacak yeni sezonda ilk gün Portland Trail Blazers-Phoenix Suns ve Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçları oynanacak. Ligde bu sezon 5 Türk basketbolcu forma giyecek. Geçen sezon Toronto Raptors'da mücadele eden Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu, yeni sezonda Phoenix Suns takımıyla NBA'deki 10. yılında basketbolseverin karşısına çıkacak. Geçen sene play-off'larda ayağından sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan, NBA'de 8. sezonunu geçirecek Mehmet Okur ise Utah Jazz formasıyla sahalara tekrar geri dönecek. Doğu Konferansı'nda ise milli basketbolculardan Ömer Aşık, Chicago Bulls formasıyla, Semih Erden ise Boston Celtics formasıyla kariyerlerinin ilk NBA deneyimini yaşayacak. Ersan İlyasova ise Milwaukee Bucks takımıyla NBA'deki 4. sezonunda basketbolseverlerin karşısına çıkacak. Bu sezon Türk basketbolcuları karşı karşıya getirecek ilk maçta 29 Ekim TSİ 05.30'da Okur'un forma giydiği Utah Jazz ile Türkoğlu'nun takımı Phoenix Suns mücadele edecek. Bu sezon NBA All-Star maçı 20 Şubat 2011'de Los Angeles'da oynanacak. Normal sezon 13 Nisan 2011'de sona erecek ve 16 Nisan'da play-off'lar başlayacak.