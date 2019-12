NBA'de Nets en kötü başlama rekorunu egale etti

T24 - 10 maçla devam eden NBA'de, Phoenix Suns, peş peşe 12'inci kez Toronto Raptors'ı devirdi. Öte yandan New Jersey Nets, NBA'e en kötü başlama rekorunu egale etti.



Nets 87, Lakers 106



New Jersey Nets, peş peşe 17'inci mağlubiyetini alarak NBA'e en kötü başlangıç rekorunu egale etti. Kobe'nin 30 sayı kaydettiği mücadelede Los Angeles Lakers, New Jersey Nets'i 106-87 yendi.



New Jersey'nin coach Lawrence Frank'i görevden almasından bir kaç saat sonra oynanan maçta, Nets'in son şampiyon karşısında fazla bir umudu yoktu. Lakers, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada sonuca giderken peş peşe 6'ıncı galibiyetini elde etti.



İlk yarıda 27 sayı geriye düşen ve geçici olarak göreve getirilen Tom Barrise yönetiminde mücadele eden Nets, bu mağlubiyetle 1988-89'da Miami Heat ve 1999'da Los Angeles Clippers'ın elde ettiği peş peşe 17 mağlubiyeti elde ederek NBA'de sezona en kötü başlangıç rekorunu egale etti. Nets, çarşamba günü oynayacakları maçta Dallas Mavericks'i deviremezse bu utandırıcı rekorun tek başına sahibi olacak.



Celtics 92, Heat 85



Kevin Garnett, 12'de 11 ile oynadığı maçta 24 sayı üretti ve Ray Allen da 1:38 kala kaydettiği kritik üç sayılık atışla Boston'a büyük kaykı sağladı. Paul Pierce'ın 15 ve Kendrick Perkins'in de 14 sayı kaydedip 13 ribaund aldığı maçta, Celtics 3. çeyrekte elde ettiği 11 sayılık avantajı koruyamamış olsa da peş peşe 4'üncü galibiyetine uzandı.



Miami'nin yıldız ismi Dwyane Wade, 27 sayı kaydederken Michael Beasley de 18 sayıyla Heat'e katkı yaptı.



Clippers 98, Grizzlies 88



Eric Gordon 29 sayı ile oynadı ve Los Angeles 20 sayı geriden gelerek coach Mike Dunleavy'e normal sezondaki 600'üncü galibiyet sevincini yaşattı.



Al Thornton 18 sayısının 7'sini son 2:26'da Clippers adına üretirken, Grizzlies son çeyrekte 18'de 2 ile oynayabildi. Marcus Camby de Clippers adına 14 sayı 14 ribaundla oynayarak bu galibiyte önemli bir katkı yaptı.



26 sayı kaydeden Marc Gasol da Memphis'in en skorer ismi oldu.



Timberwolves 106, Nuggets 100



Ryan Gomes 27 sayı ile oynayarak Minnesota'nın 15 maçlık mağlubiyet serisine son vermesini sağladı.



Corey Brewer ve Jonny Flynn 16'şar sayıyla oynayarak Minnesota'nın ilk yarıda 17 sayı geriden gelmesini sağladı.



Denver'da Carmelo Anthoney, ilk çeyrekte 19 olmak üzere toplamda 35 sayı ile oynarken bu sezon skor anlamında en iyi performansını sergiledi. Bu arada Denver 11 maç sonra ilk kez Minnesota'ya kaybetti.



Magic 114, Knicks 102



Rashard Lewis bu sezon sergilediği en iyi performansı bu maçta çıkartırken 26 sayısının 13'ünü 3'üncü çeyrekte üretti. Bu sonuçla Orlandı deplasmanda peş peşe 6'ıncı kez kazandı.



Dwight Howard, 24 sayı 16 ribaundla galibiyete katkı yapanlardan oldu.



Bu arada peş peşe 5'inci maçından da boynu bükük ayrılan Knicks'de yedeklerden Nate Robinson, 24 sayı üretti.



Spurs 97, 76ers 89



Tim Duncan'ın 22, Tony Parker'ın da 16 sayı kaydettiği maçta San Antonio peş peşe 5'inci galibiyetini elde etti.



Sixers'da Andre Iguodala 21 sayı üretti ancak ekip peş peşe 6'ıncı mağlubiyetini almaktan kurtulamadı. Bu arada 76ers'ın, kısa süre önce basketbola veda ettiğini açıklayan ve Philadelphia'da yıldız olan Allen Iverson'ı yeniden takıma geri getirme planları bu mağlubiyetin ardından gölgelendi.



Suns 113, Raptors 94



Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu’nun takımı Toronto Raptors kötü gidişini Phoenix Suns karşısında da sürdürdü. Steve Nash’in 20 sayı-16 asistle oynadığı maçı 113-94 kaybeden Toronto, üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran Phoenix’te Jason Richardson 22 sayıyla mücadele ederken, ev sahibinde Chris Bosh 30 sayı-17 ribaundla oynadı. Toronto’da temsilcimiz Hidayet Türkoğlu ise yaklaşık 40 dakika sahada kalırken, 10 sayı-8 ribaund ve 3 asistle karşılaşmayı tamamladı.



Amare Stoudemire 18 ve Leandro Barbosa da sol bileğinden sakatlandığı maçta 17 sayı kaydederek Suns'ın bu galibiyetine katkı yaptı. Suns peş peşe 12'inci kez Toronto'yu yenerken en son 10 Şubat 2004'te Raptors karşısında sahadan 101-94'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.



Pistons 94, Hawks 88



Ben Wallace'ın, 11'i hücum olmak üzere toplamda 18 ribaund aldığı maçta gülen taraf 7 maçlık mağlubiyet serisinden sonra gülen Pistons oldu.



Rodney Stuckey, 23 sayı 8 asistle galibiyete kaykı yaparken Pistons bileğindeki problem devam eden Richard Hamilton, sırtındaki sakatlık devam eden Tayshaun Prince ve yine bileğinden sakat olan Ben Gordon'dan yoksun oynadı.



Bu arada Josh Smith 21 sayıyla Atlanta'nın en ekorer ismi oldu.



Kings 112, Hornets 96



Kings'de Sergio Rodriguez kariyer rekoru kırdığı maçta 24 sayı kaydetti. Jason Thompson da 22 sayı, 14 ribaundla oynadı, böylece Sacramento peş peşe 3'üncü maçını kazanmayı başardı.



Tyreke Evans 14 ve Andres Nocioni ile Beno Udrih de 13'er sayıyla Kings'e katkı yapan isimler oldu.



Rockets 100, Thunder 91



Houston'da Aaron Brooks'un 21 sayısının 18'ini ikinci yarıda kaydettiği maçta, Carl Landry de 21 sayı ve 10 ribaundla oynadı.



Oklahoma'da Kevin Durant 25 sayıyla takımının en skoreri oldu.