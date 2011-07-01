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Spor

NBA'DE LOKAVT KARARI NEW YORK (A.A)

01 Temmuz 2011 14:05

-NBA'DE LOKAVT KARARI NEW YORK (A.A) - 01.07.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), oyuncular ve takım sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması üzerine lokavt kararı alındı. Taraflar, oyuncuların sunduğu nihai teklifin görüşüldüğü 3 saat süren son toplantıdan da sonuç çıkartamadı ve uzlaşma sağlanamaması üzerine bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere lokavt ilan edildi. NBA Basketbolcuları Derneğinin başkanı Billy Hunter, oyuncularla takım sahipleri arasında, oyunculara ödenecek ortalama ücret konusunda büyük bir fikir ayrılığı olduğunu ve bu farkı kapatmak için herhangi bir yol bulamadıklarını söyledi. Lokavt kararıyla birlikte NBA ile ilgili tüm çalışmalar askıya alınacak ve bu çerçevede sezon öncesi hazırlık maçları, Las Vegas'taki yaz ligi düzenlenmeyecek.  Bu süreçte oyuncular ile takım sahipleri arasındaki görüşmeler bir yol bulununcaya kadar devam edecek. Takımlar herhangi bir oyuncuyla herhangi bir şekilde temas kuramayacak, oyuncuların mevcut sözleşmelerindeki ücretler ödenmeyecek.  NBA'de lokavt en son 1998-1999 sezonunda olmuş ve o sezon sadece 50 maç oynanmıştı.

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