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Spor

NBA'de Lokavt iptali NEW YORK (A.A)

11 Ekim 2011 09:32

-NBA'de Lokavt iptali NEW YORK (A.A) - 11.10.2011 - Kuzey Amerika Basketbol Ligi'nin (NBA) 2011-2012 sezonunun 1 Kasım'da başlayacak ilk iki haftası, takım sahipleriyle oyuncuları karşı karşıya getiren mali anlaşmazlık sonucu ilan edilen lokavt nedeniyle iptal edildi. NBA komisyon üyesi David Stern, New York'ta takımların isim haklarını elinde tutanlar ve oyuncuların sendikası arasında 7 saat süren toplantı sonunda anlaşma sağlanamadığı ve ilk iki haftanın iptal edildiğini bildirdi. NBA tarihinin ikinci büyük lokavtı yüzünden maçlar 14 Kasım'a kadar iptal edildi.

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