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Spor

NBA'de lokavt dönemi sona erdi

NBA'de lokavt sona erdi!NBA'de Kulüp sahipleri ve oyuncular sendikası anlaştı ve lokavt sona erdi.

26 Kasım 2011 02:00

T24 - NBA'de lokavt sona erdi!NBA'de Kulüp sahipleri ve oyuncular sendikası anlaştı ve lokavt sona erdi.



NBA'de uzun süren lokavt görüşmeleri bugün olumlu bir şekilde sona eriyor. Takım sahipleri ve oyuncular sendikası, her konuda anlaştı. Yeni sezonun 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor.

NBA Başkanı David Stern, "Oyuncular Birliği ile sözlü bir anlaşmaya vardık. Sezonun 25 Aralık'ta başlamasını bekliyoruz. Şu anda bir anlaşma var ancak anlaşmanın detayları hakkında bir bilgi vermek istemiyorum. 10 gün içerisinde ufak bazı anlaşmazlıkların da çözülmesini bekliyoruz. Artık NBA'nın başlaması için bir sorunun olduğunu görmüyorum" dedi.

Takım sahipleri ile Oyuncular Birliği arasında imzalanacak olan sözleşmenin ardından Türkiye'de forma giyen basketbol yıldızlarının NBA'e geri dönecek. Deron Williams, Semih Erden, Zaza Pachulia, Ersan Ilyasova, Mehmet Okur, Thabo Sefolosha ve Sasha Vujacic gibi önemli isimler Türkiye'ye gelmişti. Bu isimler arasında sadece Sasha Vujacic, Efes Pilsen ile yaptığı özel anlaşma gereği Türkiye'de kalacak.


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