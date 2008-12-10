NBA'de 'kurtarıcı' Türkler

Hidayet Türkoğlu bir kez daha son saniyede Orlando'ya galibiyeti getirdi. Magic geceyi Portland deplasmanında geçirirken, bitime 0.3 saniye kala sahneye çıkan Hido, uzak mesafeden kaydettiği üç sayılık basketle takımını 109-108'lik galibiyete taşıdı. Hidayet karşılaşmada 24 sayı - 5 asistle oynadı.Maçı 24'te 17 üç sayı isabetiyle tamamlayan Orlando'da, Rashard Lewis 27 sayı - 9 ribaunt, Jameer Nelson da 21 sayı - 6 asistle oynadılar.Son 2 dakika 21 saniyeye 8 sayı önde girmesine karşın sahadan yenilgiyle ayrılan Portland'da ise Lamarcus Alridge 25 sayı - 13 ribaunt üretirken, Brandon Roy da 30 sayı attı.Milli basketbolcu Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz, Minneapolis'deki Target Center'da konuk olduğu Minnesota Timberwolves'ı 99-96 yenerken takımını galibiyete taşıyan isim maçın bitimine 1.7 saniye kala attığı basketle Memo lakaplı milli yıldız oldu.Mehmet Okur'un bu basketi ve takımın galibiyeti, koç olarak 20. yılını kutlayan antrenör Jerry Sloan içinde anlamlı bir hediye oldu. Memo, 40 dakika süre aldığı maçı 21 sayı, 13 ribaunt, 4 asist, 2 blok ve 2 top kaybıyla tamamlarken, bu sezonki altıncı double-double'ını yaptı. Jazz, son saniyelerde geride olmasına karşın Memo'nun gayretiyle toparlanırken aldığı bu galibiyetle bu sezon 11. deplasman maçında 5. zaferine uzandı.Jazz de Memo gibi double-double yapan isimler arasında ayak bileğinin tam düzelmiş olmamasına rağmen takımını yalnız bırakmayan ve maçı 12 sayı, 1 ribaunt, 11 asist, 5 top kaybıyla tamamlayan Deron Williams ile sakat olan Carlos Boozer'ın yokluğunda ilk beş başladığı her maçta double-double yapmayı başaran Paul Millsap (15 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 1 blok, 4 top kaybı) vardı. Ronnie Brewer ise 25 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 5 top çalma, 2 top kaybıyla konuk takımın en skorer ismi oldu. Brewer serbest atış çizgisinden 9/11 ile oynadı.Sadece son çeyrekte 21 kez serbest atış çizgisine giden Minnesota'da, Al Jefferson 21 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 4 top kaybıyla en skorer isim oldu. Oyun kurucu Randy Foye 17 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 2 top kaybıyla ikinci en skorer isim olurken, Ryan Gomes (14 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma, 4 top kaybı) ve Craig Smith (15 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 1 top kaybı) çift hanelere ulaşan diğer Minnesota'lı oyunculardı. Minnesota, konuk takımın yaptığı 21 top kaybından 20 sayı üretirken, 20. maçta 16. yenilgisini aldı.Gecenin süprizini ise Sacramento Kings yaptı. 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Kings, en önemli skor silahı Kevin Martin'den yoksun çıktığı maçta, Los Angeles Lakers'a bu sezonki üçüncü yenilgisini yaşattı.Sacramento'nun 113-101 kazandığı maçta skor yükünü Francisco Garcia ve John Salmons çekti. Her iki oyuncu da Lakers potalarına 21'er sayı bıraktı.Lakers'da ise Kobe Bryant'ın 28 sayı, Pau Gasol'ün de 25 sayı - 12 ribauntu yenilgiyi önlemeye yetmedi.