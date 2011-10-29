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Spor

NBA'de kasım ayındaki tüm maçlar iptal edildi NEW YORK (A.A)

29 Ekim 2011 14:09

-NBA'de kasım ayındaki tüm maçlar iptal edildi NEW YORK (A.A) - 29.10.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), lokavtın sona erdirilmesi için yapılan görüşmelerde dün gece de anlaşma sağlanamadı ve kasım ayındaki tüm maçlar iptal edildi. NBA Başkanı David Stern, şu aşamada anlaşma olmadığını ve bu şartlarda iki haftada oynanması gereken maçların da iptal edilmesinin gerektiğini söyledi.  Daha önce, kasım ayında başlayacak 2011-2012 sezonunun ilk iki haftasının ertelendiğini açıklayan Stern, kasım ayındaki tüm maçların iptal edildiğini ve lokavt nedeniyle bir takımın normal sezon boyunca 82 maç yapamayacağını belirtti. NBA'de, oyuncular sendikası ve takım sahipleri arasında gelirlerin paylaşılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 1 Temmuz'da lokavt kararı alınmış, anlaşmazlığın sürmesi üzerine 2011-2012 sezonunun 1 Kasım'da başlayacak ilk iki haftası iptal edilmişti.

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