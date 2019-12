NBA'de ilk yarının sonuna doğru...

ARA GÖZBEK / Tempo24

NBA'de All-Star Haftasonu'na bir kaç hafta kalmasıyla birlikte 2008-2009 sezonunun ilk yarısı da kapanmış olacak. Geride bıraktığımız haftada NBA'de çok ilginç gelişmeler yaşandı. NBA'in gelmiş geçmiş en pivotları ve savunmacıları arasında gösterilen Alonzo Mourning basketbolu resmen bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta yerden yere vurduğumuz Boston Celtics bu hafta maç fazlasıyla Doğu birinciliğine oturdu. Lakers, aynı hız devam ediyor.Lakers'ta Andrew Bynum bir maçta 42 sayı attı. Kobe Bryant 3 maç içinde 2 tripple-double yaptı. LeBron ve Cleveland arada tökezlemeye başladı. Phoenix Suns cephesinde Steve Nash üst üste rekor düzeyinde asist istatistikleri tutturdu. Koç kovma modası devam ediyor. Şimdi de Memphis Grizzlies koç Mike Lavaroni'nin görevine son verdi. Transfer ve takas dedikoduları kızışmaya devam ediyor. Ve en önemlisi...müjde!!! NBA All-Star beşleri açıklandı.Aslında bu tarz konuları yazıların en sonuna konulur. Ama Alonzo Mourning yeri benim için o kadar ayrıdır ki sabredemedim ve yazdım. Alonzo, 1992'de NBA'ye ikinci sıradan Draft edilen Alonzo'nun önünde birinci seçilen oyuncu ise onun şu günlerdeki yakın arkadaşı Shaquille O'Neal.Alonzo Charlotte Hornet tarafında seçildi ve NBA'de savunmasıyla büyük yankı uyandırdı. Sonra Miami Heat'te koç Pat Riley ile çalıştı ve yıllarca playoff'larda mücadele etti. Sonra büyük bir rahatsızlık geçirdi. Alonzo'nun böbreği aldılar. Ama o kadra tehlikeli bir ameliyatmış ki bir insanın yaşaması bir zor görünürken o basketbola geri dönmenin planlarını yapıyordu. New Jersey Nets ile anlaştı ve 1,5 sezon oynadı.Ardından tekrar ait olduğu yere, Miami'ye döndü ve 2006'daki hepinizin unutamayacak Miami'nin NBA Şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Ardından bir sezon daha oynadı ve sakatlandı. Basketbolu bırakabilirdi ama oynama arzusu onu çalışmaya itti ama 2 sezonun ardından geçtiğimiz günlerde basketbolu bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Alonzo'yu önümüzdeki haftalarda 'haftanın portresi'nde daha yakından anlatacağız. Ama şimdilik kısaca şunu söyleyebiliriz. O, oynadığı her takımda kahraman gibiydi ve hep öyle kalacak.Aslında Boston ne yapıp ediyor her hafta kendinden bahsediyor. Hani takım içinde dedikodular yok ki gündeme gelsin. Ama takımın performansı itibariyle bahsetmek zorunda kalıyoruz. Ama fazla konuşup diğer konulara haksızlık etmek istemiyorum. Boston Celtics şu anda maç fazlasıyla Doğu lideri durumunda. Yani Orlando veya Cleveland bir maç kazandığı takdirde liderliğe yükselecekler. Ama işin enteresan yanı dün gece Boston, Orlando'yu yenerek liderliğe yükseldi. Yani ne olursa olsun Boston, şampiyonluk için 'ben de' varım dedi.Geçtiğimiz sezonun ortasında aslında bu sezon nelerin olabileceği belliydi Lakers cephesinde. Memphis'ten Pau Gasol'u çalan Lakers'ta Bynum sakattı ve Gasol da pivot oynuyordu. Ama Lakers'ta şunu söylüyordu: “Hele bir Bynum dönsün de...” Neden mi? Çünkü o zaman Gasol 4 numaralı pozisyona kayacaktı ve daha etkili olacaktı. Ve ilk beşe bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkacaktı: Fisher, Bryant, Odom, Gasol, Bynum. Böyle bir beş ve derin bir 'bench' ile Lakers'ın şampiyon olmaması için Hiçbir neden kalmamış oluyordu.Gelelim Bynum'a...2007 yazında Kobe Bryant'onun iyi bir oyuncu olmadığı ve olamayacağını söyleyip takas edilmesini istedi. Ama Bynum gönderilmedi. Onun yerine takımın teknik kadrosuna Bynum ile ilgilenmesi için Kareen Abdul-Jabbar dahil edildi. Oyununu geliştiren Bynum bu sezon gerçekten iyi oynuyor.Belki bir zamanlar Kareem gibi ya da Shaq gibi oynaması beklenemez ama zaten Lakers'ın şu kadrosu da öyle bir oyuncuya ihtiyacı yok. Geçtiğimiz günlerde Bynum Los Angeles Clippers maçında rakip potaya tam 42 sayı bıraktı. Bununla birlikte de 15 ribaunt ve 3 blok yaptı. Dün gece Washington maçında da etkili oynayan Bynum 23 sayı attı. Bakalım Bynum bu sene sağlıklı kalıp ve performansını sürdürebilecek mi? Çünkü aksi takdirde Lakers'ın şampiyonluk hesapları boşa çıkacak.

All-Star 5leri açıklandı

Her sene bu haftalar iple çekilir. Herkesi bir All-Star heyecanı sarar. Herkes ilk beşlerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekler. Gelenek bozulmadı ve yıl da herkes heyecanla karşıladı







DOĞU G Dwayne Wade, MIA G Allen Iverson, DET F Dwight Howard, ORL F LeBron James, CLE C Kevin Garnett, BOS

BATI G Chris Paul, NO G Kobe Bryant, LAL F Tim Duncan, SA F Amare Stoudemire, PHO C Yao Ming, HOU

All-Star oylaması 2 ay boyunca internet üzerinden tüm dünyada sürdü ve galip gelen Dwight Howard oldu. Dwight Howard 3.150.181 oyla NBA tarihine geçti. Çünkü daha önce 3 milyonun üstünde oy alabilmiş bir oyuncu yoktu.Arkasında bir milyarlık halkı olan Yao Ming bile 3 milyona yakın oy alabilmiş değildi. Batı'da en fazla oy alan isim Lakers'ın yıldız Kobe Bryant oldu. Kobe, toplamda 2.805.397 oy toplayabildi. All-Styar mevzusunu bu haftalık bu kadarla bırakacağız çünkü önümüzdeki hafta kadroların tamamı açıklandığında masaya yatırıp enine boyuna tartışacağız.