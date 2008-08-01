NBA'de iki Türk daha

Tempo24-



Amerikan Profosyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2007-2008 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Boston Celtics, ikinci tur 60. sıradan oyuncu seçme hakkını Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Semih Erden'den yana kullandı. Portland Trail Blazers ise bir diğer Fenerbahçeli milli oyuncu Ömer Aşık'ı 36. sıradan draftta seçti.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Semih Erden'in, draftta seçilen son isim olarak Boston Celtics organizasyonuna dahil olduğu bildirildi.



Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde 15 karşılaşmada 19.1 dakika süre alan Semih, 6.7 sayı 4.3 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla sezonu tamamlamıştı.



Semih özellikle sezon içerisinde çeyrek final mücadelesinde İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena karşılaşmasında 12 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmalık performansıyla dikkat çekmişti.



PORTLAND ÖMER AŞIK'IN HAKLARINI CHICAGO BULLS'A VERDİ



NBA Draftına giren Fenerbahçe Ülkerli milli oyuncu Ömer Aşık, 36. sıradan Portland Trail Blazers tarafından seçildi.



New York Knicks'den ikinci tur hakkını alan Portland Trail Blazers'ın, bunu Ömer Aşık'ı seçerek kullandığı bildirildi.



İlk turun son sıralarında seçilmesi beklenen Ömer Aşık, 36. sırada Portland Trail Blazers tarafından seçildikten sonra Chicago Bulls'a gönderildi.



Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde 15 karşılaşmada 18.3 dakika süre alan Ömer Aşık, 7.8 sayı, 5.5 ribaund ve 2.1 blok ortalamaları yakalamıştı.



Ömer Aşık, özellikle savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

