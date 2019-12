NBA'de Hido ve Kobe gecesi

T24 - 10 maçla devam eden NBA'de, Lakers'dan Kobe ve Raptors'dan Hido geceye damga vuran isimlerdi. Kobe, Wade'in üzerinden son sözü söylerken, Hido da Raptors'ı sırtladı. Bu arada Okur'lu Jazz da geceyi zaferle kapatmayı başardı.



Raptors 109, Wizards 107, UZATMA



Bu sezon Raptors'a transfer olan ve bugüne kadar sergilediği performansla yeni takımına alışma sürecinde olduğunu gösteren Hidayet Türkoğlu her geçen gün daha iyi oluyor. Hido bunun kanıtı olarak Wizards karşısında galibiyeti getiren isim olurken Toronto'nun 5 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi. Hido, uzatmalarda maçın tamamlanmasına 8.1 saniye kala kaydettiği basketle takımını Wizards karşısında 2 sayı farkla zafere taşıdı. Toronto'nun son 6 sayısını kaydeden Hidayet, toplamda 20 sayı üretirken, Chris Bosh 31 sayı, 16 ribaundla galibiyete önemli bir katkı yaptı.



Gilbert Arenas'ın 30 saniye kala kaydettiği 3 sayılık atışla maça eşitlik getirdiği mücadelede, Türkoğlu'nun Caron Butler üzerinden kaydettiği basketi galibiyeti Raptors'a kazandırdı.



Lakers 108, Heat 107



Kobe Bryant, son düdükte Dwyane Wade'in üzerinden kaydettiği 3 sayılık atışla süper yıldızların düellosunda kazananın kendisi olduğunu ilan etti ve Lakers peş peşe 8'inci galibiyetine imza attı.



Bryant 33 sayı kaydederken, son anda Wade'in üzerinden dengesiz bir şekilde kullandığı şutta kaydettiği sayı, kariyerinin en iyi anlarından birini oluşturdu. Öte yandan Wade 26 sayısının 9'unu son 2 dakikada kaydederken 3.2 saniye kala kaçırdığı serbest atışla Lakers'ın maça tutunma şansını yarattı. Lakers, beraberlik yerine kazanmak için son atağını gerçekleştirirken son sözü söyleyen Kobe takımını zirveye taşıdı ve Heat de son 12 maçında 8'inci mağlubiyetini aldı.



Jazz 96, Pacers 87



Carlos Boozer 35 sayı, 13 ribaundla bu sezon sergilediği en iyi performansı ortaya koydu ve Utah peş peşe 4'üncü maçını kazandı. Pacers'da Danny Granger 26 sayıyla takımının en skoreri oldu ancak bu Indiana için yeterli olmadı. Jazz'da 28 dakika süre alan Mehmet Okur, 3'te 3 üç sayılıkla oynadığı maçta, 13 sayı kaydedip 8 ribaund alırken elde edilen galibiyete çok önemli bir katkı yaptı.



Nets 97, Bobcats 91



New Jersey Nets bu sezon bir ilke imza atarak maç kazandı. Charlotte Bobcats'i 97-91 deviren Nets, 18 maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi başardı.



Brook Lopez, 31 sayı 14 ribaundla ve Courtney Lee de kariyer rekoru kırdığı maçta 27 sayıyla oynayarak galibiyete destek verdi. Bu arada antrenör değişikliğine giden Nets'de takım artaık genel menajer Kiki Vandeweghe'ye emanet.



13 Nisan'dan beri ilk kez maç kazanan ve geride kalan çarşamba Dallas'a mağlup olarak, bir sezona en kötü başlangıç yapan takım rekorunu kıran Nets'de, Bobcats maçının son dakikalarında taraftar ayağa kalkarak takımlarını alkışlarken son düdükle birlikte oyuncular da parkenin ortasında birbirlerine sarılarak ilk galibiyetlerini kutladı.



Bobcats'de Raymond Felton ve Stephen Jackson 28'er sayıyla oynadı.



NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI:



Toronto 109 (uzatma)

Washington 107



New York 114

Atlanta 107



Milwaukee 96

Detroit 105



Charlotte 91

New Jersey 97



Minnesota 89

New Orleans 98



Dallas 82

Memphis 98



Chicago 87

Cleveland 101



Boston 105

Oklahoma City 87



Indiana 87

Utah 96



Miami 107

LA Lakers 108