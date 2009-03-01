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Spor

NBA'de Hidayet ve Memmet farkı

NBA'de milli basketbolcularımız Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur, takımlarının galibiyetinde önemli rol oynayan isimler oldu.

01 Mart 2009 02:00


NBA'de milli basketbolcularımız Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur, takımlarının galibiyetinde önemli rol oynayan isimler oldu.

NBA'de milli basketbolcularımız Hidayet Türkoğlu Orlando Magic'i, Mehmet Okur da Utah Jazz'ı etkili oyunlarıyla galibiyete taşıdı.

Orlando Magic Philadlephia'yı Rashard Lewis-Hidayet Türkoglu ikilisiyle geçti. Maçın bitimine 9 dakika kala 10 sayı geride olan Magic, her iki oyuncunun da kaydettiği 23'er sayıyla 76’ers'ı 106-100 mağlup etti 11'de 7 iç saha isabet oranıyla oynayan Hidayet, istatistiklerine 7 asist ve 6 da ribaund ekledi. Philadelphia'daysa Andre Miller'ın 23, Andre Igoudala'nın 22 sayılık çabaları yeterli olmadı.

Utah da üst üste 7. galibiyetine Mehmet Okur'la ulaştı. Jazz, Sacramento'yu 102 -89 geçerken, Mehmet 26 sayı 5 rıbaundla galibiyetin mimarı oldu. 12'de 9 iç saha isabet oranıyla oynayan milli basketbolcumuza Ronnie Brewer da 26 sayı, 7 ribaundla eşlik etti. Will Solomon'un 9 sayı ürettiği Kıngs'de ise en skorer isim 19 sayı kaydeden Kevin Martin oldu.

NBA'de gecenin toplu sonuçları soyle:

Philadelphia - Orlando: 100-106
Miami - Ny Knicks: 120-115
Memphis - Oklahoma City: 92-99
Chicago - Houston: 105-102
Milwaukee - Washington: 93
Utah - Sacramento: 102-89
La Clippers - Charlotte: 95-100

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