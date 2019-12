-NBA'DE HAKEME İTİRAZA AF YOK NEW YORK (A.A.) - 16.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) bu yıl uygulamaya konulan ''hakeme itiraza teknik faul ve para cezası'' kuralı, yeni sisteme alışkın olmayan basketbolcuları zora soktu. Normal sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında ilk kez uygulanan yeni oyun kuralında, hakemler oyunculara en ufak bir itirazda teknik faul cezası alıyor. Bir maçta iki kez üst üste teknik faul cezası alan basketbolcu, sahayı terk etmek zorunda kalıyor. Oyuncular, yeni sisteme alışmakta zorlandıkları için sık sık teknik faulle cezalandırılırken, yeni kural basketbol camiasında da tartışmalara neden oluyor. New York'ta oynanan New York Knicks-Boston Celtics mücadelesinde, yeni kuralın ilk kurbanlarından biri Celtics'in yıldız oyuncusu Kevin Garnett oldu. Kuralın tam olarak uygulandığı karşılaşmada Garnett, yaptığı normal faul sonrası hakeme itiraz edince, teknik faul aldı. İtirazını sürdüren yıldız oyuncu, bir teknik faul daha alınca yerini milli basketbolcu Semih Erden'e bırakarak, şaşırmış ifadelerle sahayı terk etmek zorunda kaldı. 4 teknik faulün çalındığı mücadelede Celtics'ten Jermaine O'Neal ve Knicks'ten Timofey Mozgow da yeni kuraldan nasibini aldı. O'Neal karşılaşma sonrası ''Hala şaşkınlık içindeyim'' diye konuşurken, Celtics Antrenörü Doc Rivers, ''Bu duygusal bir oyun. Uygulamayı anlamak çok zor. NBA'in itirazların önüne geçmesi için böyle bir uygulamayı hayata geçirmesine gerek yoktu'' sözleriyle yeni sistemi eleştirdi. NBA Basketbolcuları Derneği Başkanı Billy Hunter da yeni uygulamayı doğru bulmadıklarının altını çizerken, ''Lig için gereksiz ve yersiz bir kural olmuş. Hakeme itirazlarda biz son yıllarda bir artış gözlemlemiyorduk'' dedi. Yeni kural hakkında görüşlerini bildiren bir başka isim olan Denver Nuggets'ın yıldızı Chauncey Billups ise ''Bizim duygusal bir tepki vermememiz imkansız. Çünkü bu oyunun içinde olan bir şey. Golf oynamıyoruz'' diye konuştu. -CEZALAR 5 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR- Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki yeni kural, beraberinde para cezasında artışı da getirdi. Buna göre, bir sezondaki ilk beş teknik faulün cezası, oyuncu ve antrenörler için 2 bin dolar olarak belirlendi. Aynı oyuncu ya da antrenör, ikinci beş teknik faul için ise 3 bin dolar ödeyecek. 11-15 arasındaki teknik faullerin cezası ise 4 bin dolar. Eğer bir oyuncu, sezon içinde 15 teknik faulü geçerse, alacağı her iki teknik faulde bir maç oynamama cezası alacak ve 15'ten sonraki her teknik faul için 5 bin dolar ödeyecek.