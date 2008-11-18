NBA'de haftanın panoraması

İlk defa geçen hafta başlattığımız NBA'de haftanın panoromasını bir gelenek haline getireceğiz ve her hafta sizlere ligdeki rakamlar, sayıları ve öne çıkan isimleri ak
18 Kasım 2008 02:00
İlk defa geçen hafta başlattığımız NBA'de haftanın panoromasını bir gelenek haline getireceğiz ve her hafta sizlere ligdeki rakamlar, sayıları ve öne çıkan isimleri aktaracağız.
ARA GÖZBEK / Tempo24
Geçen haftanın takımı Boston Celtics olurken bu hafta ise Cleveland Cavaliers oldu. Cleveland son 7 maçını kazanınca ve her maç arasında birer gün boşluk olduğunu var sayarsak Cavs'e haftanın takımı değil, son 1,5 haftanın takımıdır diyebiliriz. Haftanın olayı nedir diye sorarsanız çok basit...Shaquille O'Neal olayı.
Ayrıca beğeneceğinizi umarak bu hafta panoromamıza 'Haftanın Dedikodusu' diye yeni bir bölüm daha ekledik. NBA'de 3 haftayı geride bırakırken takımlar yavaş yavaş kendi ritmlerini buluyorlar. Tabi takımlarla beraber oyuncular da...hatta istatistiklere bakıldığında bu kendini ciddi anlamda göstermeye başladı. Ama geçen haftaki teori yanlış çıkmadı. Bireysel istatistiklerde zirveye oynayan oyuncuların takımları ligin alt sıralarında gün saymaya devam ediyor. İşte sizlere bir haftayı daha geride bırakırken NBA'de haftanın panoroması...