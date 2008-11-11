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Spor

NBA'de haftanın oyuncuları

Doğu konferansında Cleveland Cavaliers forveti LeBron James, Batı konferansında ise Phoenix Suns forveti Amare Stuodemire haftanın en iyi oyuncuları oldular.

11 Kasım 2008 02:00



Doğu konferansında Cleveland Cavaliers forveti LeBron James, Batı konferansında ise Phoenix Suns forveti Amare Stuodemire haftanın en iyi oyuncuları oldular.

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James kariyerinde 14. kez haftanın oyuncusu ünvanına ulaştı. Haftayı 34.5 sayı ortalama ile NBA birincisi olarak tamamlayan LeBron James, maç başına 9.8 ribaund, 5.3 asist, 1.8 top çalma ve 1.3 blok ortalamaları yakaladı. James hafta boyunda % 46.9 ile hücum etti. Cavs süperstarı, takımını 4-0'lık bir galibiyet haftasına taşıdı.

Phoenix Suns yıldızı Amare Stoudemire haftayı 28.3 sayı, 7.0 ribaund, 3.0 asist, 1.8 top çalma ve 1.5 blok ortalamaları ile tamamladı. Amare, 5 Kasım'da Pacers karşısında tam 49 sayı üretti. Yıldız forvet takımı Suns'a 3-1'lik bir galibiyet haftası yaşattı.

Haftanın oyuncusu oylamasında diğer oy alan isimler şöyle:

Atlanta'dan Joe Johnson, Boston'dan Ray Allen, Miami'den Dwyane Wade, New York'dan Zach Randolph ve Orlando'dan Dwight Howard.

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