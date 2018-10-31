NBA'de gecenin sonuçları: Cedi Osman'dan Atlanta potasına 20 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geçtiğimiz gece 8 maçla devam edildi.

Cleveland Cavaliers, evinde Atlanta Hawks'ı 136-114 mağlıp etti. Bu sonuçla 2018-2019 sezonunda ilk galibiyetini almayı başaran Cleveland Cavaliers'da maçın en skorer ismi 26 sayı bulan Rodney Hood oldu. Türk basketbolcu Cedi Osman ise 20 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Osman, 5 ribaund alırken, 3 de asist yaptı. Atlanta'da en skorer isim 24 sayı atan Trae Young oldu.

Gecenin bir diğer maçı büyük çekişmeye sahne olurken, Bostan Celtics Detroit karşısında sahadan 108-105'lik galibiyetle ayrıldı. Boston'da 31 sayıya imza atan Kyrie Irving yıldızlaşırken, Detroit'te Blake Griffin 23 sayıyla oynadı.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Toronto Raptors ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Toronto, rahat bir oyun ile Philadelphia 76ers'ı 129-112 mağlup etmeyi başardı. Toronto'da Kawhi Leonard attığı 31 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynarken, Philadelphia'da Joel Embiid'in 31 sayısı sonucu değiştirmeye yetmedi.

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