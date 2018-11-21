NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geçtiğimiz gece 4 maçla devam edildi.

NBA'de gecenin ilk maçında Orlando Magic ile Toronto Raptors karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan maçta Toronto, Orlando'yu 93-91 mağlup etmeyi başardı. Toronto'da tam 4 isim çift haneli sayılara ulaşırken, en skorer oyuncu 18 sayı atan Kawhi Leonard oldu. Orlando Magic'te ise Evan Fournier 27 sayı atarken, Vucevic 14 sayı, 17 ribaundla double double yaptı.

NBA'de gecenin bir diğer maçında Washington Wizards, Los Angeles Clippers ile karşı karşıya geldi. Washington özellikle son iki çeyrekteki etkili oyunuyla LA Clippers'ı 125-118 mağlup etti.Washington Wizards adına 30 sayıyla oynayan John Wall ve 27 sayı atan Bradley Beal galibiyetin baş mimarları oldu. LA Clipppers'ta ise Tobias Harris 29 sayı, Montrezl Harell ise 20 sayıyla oynadı.

Gecenin bir diğer maçında Portland, New York Knicks ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Portland, NY Knicks'i 118-114 mağlup etti. Portland'da CJ McCollum 31 sayıyla, Damian Lillard ise 29 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. NY Knicks'te ise Tim Hardaway Jr. 32 sayıyla oynadı.

Gecenin son maçında Miami Heat ile Brooklyn Nets karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden Brooklyn, Miami karşısında 104-92'lik üstünlükle ayrıldı. Nets'e galibiyeti getiren isimlerin başında 20 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle oynayan D'Angelo Russell vardı. Jarret Allen da 13 sayı ve 14 ribaundla double double yaptı. Miami'de ise Hassan Whiteside 21 sayı ve 23 ribaundluk bir performans sergiledi.



Sonuçlar:

Orlando Magic: 91 – Toronto Raptors: 93

Washington Wizards: 125 – Los Angeles Clippers: 118

Miami Heat: 92 – Brooklyn Nets: 104

New York Knicks: 114 – Portland Trail Blazers: 118