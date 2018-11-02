NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geçtiğimiz gece 6 maçla devam edildi.

Sacramento Kings deplasmanda Atlanta Hawks'ı 146-115 mağlup etti. Kings'te De'Aaron Fox 31 sayı, 10 ribaund, 15 asistle triple-double yaptı. Buddy Hield 27 sayı, 5 ribaund, 6 asist üretti. Hawks'ta Jeremy Lin 23 sayı kaydetti. Bazemore ve Young 14'er sayı attı. Geçen sene çok kötü bir performans gösteren Kings, bu skorla bu sezon 6'ıncı galibiyetini alarak herkesi şaşırttı.

Denver Nuggets deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 110-91 mağlup etti. Nuggets'ta Juancho Hernangomez 23 sayı attı ve 4 ribaund aldı. Paul Millsap 16 sayı, 6 ribaund ile katkı verdi. Cavaliers'ta Türk basketbolcu Cedi Osman 30 dakikada 13 sayı, 3 ribaund, 1 blokla oynadı. Jordan Clarkson 17 sayı, 4 ribaund üretti.

Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 117-113 mağlup etti. Celtics'te Kyrie Irving 28 sayı, 3 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. Al Horford 18 sayı attı. Bucks'ta Türk basketbolcu Ersan İlyasova 8 sayı, 5 ribaund ile maçı tamamladı. Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.

Tüm sonuçlar:

Philadelphia 76'ers(5-4)- Los Angeles Clippers(4-4): 122-113

Cleveland Cavaliers(1-7)-Denver Nuggets(7-1): 91-110

Charlotte Hornets(4-5)-Oklahoma City Thunder(3-4): 107-111

Atlanta Hawks(2-6)-Sacramento Kings(6-3): 115-146

Boston Celtics(6-2)-Milwaukee Bucks(7-1): 117-113

Portland Trail Blazers(6-2)-New Orleans Pelicans(4-4): 132-119