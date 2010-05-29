NBA'de finale çıkan Celtics, rakibini bekliyor

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Celtics, final serileriden Lakers'a karşı 8-2 üstün

Cleveland Cavaliers'ın ardından Orlando Magic'i de geçen ve adını üst üste 3 kez NBA finallerine ve Doğu Konferansı Şampiyonluğu'na yazdıran Celtics'te maçın en skorer oyuncusu 31 sayı ile Paul Pierce oldu. Pierce 31 sayısının yanına 13 ribaund ve 5 asistte eklerken, Rajon Rondo girdiği bir turnike sırasında kısa süreli sakatlık yaşamasına rağmen 35 dakika sahada kaldığı maçta 14 sayı ve 6 asist üretti.Magic'de ise "Superman" Dwight Howard'ın 28 sayı 12 ribaundluk performansı Orlando'nun maçı kazanması için yeterli olmadı.Seriyi 4-2 kazanan Celtics, L.A. Lakers - Phoenix Suns maçının sonucu beklemeye başladı.Lakers-Suns serisinde de, Los Angeles'ın 3-2'lik üstünlüğü bulunurken serinin 5. maçını Lakers, Kobe'nin 3.2 saniye kala kullanıp kaçırdığı şutu takip eden Artest'in basketiyle 103-101 kazanmıştı.30 Mayıs 2010 sabaha karşı 03:30'da oynanacak veNTV'den canlı olarak yayınlanacak serinin 6. maçı Suns için ya tamam ya da devam mücadelesi olacak. Lakers, Suns deplasmanındaki maçı kazanması halinde hem Batı Konferansı Şampiyonluğu'nu üst üste 3. kez ilan edecek hem de adını y,ne üst üste 3. kez NBA finallerine yazdıracak.Olası Boston Celtics-Los Angeles Lakers eşleşmelerinde NBA finalleri tarihinde Celtics'in Lakers'a karşı 8-2 üstünlüğü bulunurken Lakers'ın Celtics'e karşı final serisindeki ilk galibiyeti 1984-1985 sezonunda gerçekleşmişti. Bu döneme kadar iki takım arasında oynanan 7 final serisinin tamamı ise Celtics kazanmıştı.